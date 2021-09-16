Авиакомпания Finnair увеличит в два раза число рейсов между Хельсинки и Петербургом

С 15 сентября самолеты Finnair будут каждый день совершать по два полета в Петербург. С 3 октября запустят еще два дополнительных рейса.

Россияне по-прежнему предпочитают летать в другие страны через аэропорт Хельсинки. Поэтому в компании решили увеличить количество авиарейсов в Петербург.

Перевозчик также увеличит число рейсов в Азию, Северную Америку и Европу. В начале октября в аэропорту Хельсинки откроется зал ожидания для пассажиров из «нешенгенских» стран.

Напомним, Министерство иностранных дел Финляндии готовится к большому наплыву заявлений на визы от россиян, когда границы между странами будут полностью открыты. Прогнозируется, что количество заявок будет исчисляться в сотнях тысяч, рассказала руководитель отдела разрешений на въезд МИДа Сандры Хадзидакис.

Также Финляндия 1 октября расширит прием заявлений на визу. Об этом сообщает МИД страны. Заявки начнут принимать от людей, которые направляются в деловую поездку, а также у тех, у кого есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная на срок не менее двух лет.

Но пока власти Финляндии сохраняют ограничительные меры на границах государств. Решением правительства страны ограничения на внешней границе сохраняются как минимум до 19 сентября 2021 года.