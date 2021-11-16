Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в России, с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Курсировать по маршруту Петербург—Хельсинки будут две пары поездов в сутки — с учетом «неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований».

Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.

Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, рейсы из Петербурга в Хельсинки совершаются 2 раза в неделю. Туристы, прибывающие в Финляндию из России, теперь подвергаются более строгому контролю на пограничных пунктах — с тестированием на коронавирус и требованием письменного свидетельства о состоянии здоровья.

Несмотря на ограничения, Министерство иностранных дел Финляндии готовится к большому наплыву заявлений на визы от россиян, когда границы между странами будут полностью открыты. Прогнозируется, что количество заявок будет исчисляться в сотнях тысяч. Одновременно с этим финский авиаперевозчик Finnair увеличивает число еженедельных рейсов из Хельсинки в Петербург.

18 октября Финляндия открыла для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией погранпункт «Вайниккала». Через эту станцию проходит маршрут поезда «Аллегро».