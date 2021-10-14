Финляндия открывает для пассажирского железнодорожного сообщения погранпункт «Вайниккала» на границе с Россией

Финляндия открывает для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией погранпункт «Вайниккала» с 18 октября. Такое решение приняло правительство Финляндии, пишет ТАСС.
«Вайниккала открывается для пассажирского движения с 18 октября», — говорится в решении.
Через эту станцию проходит маршрут поезда «Аллегро». Закрытый КПП препятствовал возобновлению пассажирских перевозок по железной дороге. В Минпромторге заявляли, что страна готова снова запустить ЖД сообщение с Финляндией.
Напомним, министерская группа Финляндии поддержала создание проекта для строительства восточной железнодорожной ветки, которая свяжет Хельсинки и Петербург.
Также Министерство здравоохранения Финляндии выступило против идеи впускать в страну привитых «Спутником V» без тестов на коронавирус. С таким предложением ранее выступили специалисты финского Национального института здравоохранения и социального развития.
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