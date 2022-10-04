Как россиянам расплачиваться за границей? «Мир» больше не принимают? UnionPay или крипта? А если нет зарубежных карт?

После ухода из России Visa и MasterCard финансовые власти страны предпринимали усилия, чтобы карты «Мир» начали работать в наиболее популярных среди российских туристов государствах. Однако после 21 сентября многие зарубежные банки отказались работать с российской платежной системой. Как теперь граждане РФ могут расплачиваться за рубежом? Есть ли варианты, помимо наличных? И где все еще принимают «Мир»? Рассказываем в нашем материале.
Карты «Мир»
Еще в середине сентября ЦБ и российский Минфин планировали, что в 2025 году россияне смогут платить картами «Мир» в 20 странах, а к 2035 году – уже в 35. Однако после 21 сентября от обращения карт российской платежной системы стали отказываться даже в тех странах, где они уже работали. Так, 23 сентября обслуживание карт «Мир» приостановили в Узбекистане. 28 сентября СМИ сообщили, что три госбанка Турции теперь не работают с этой платежной системой. Также говорилось о проблемах в некоторых банках Вьетнама и Казахстана. Впрочем собеседники редакции рассказывают, что в Казахстане по прежнему можно снять наличные в банкоматах ВТБ и Сбербанка, однако сделать это не так просто.
«У меня карта ВТБ и с нее можно снимать только в банкоматах ВТБ. Их очень мало: в Алматы – 5, в Астане – 3, – рассказывает в беседе с редакцией москвич Максим, – Вокруг них ажиотаж. С самого утра очередь занимают люди, которые снимают миллионы. Сегодня в одном из банкоматов один человек снимал более часа подряд. По моим расчетам он должен был снять не менее 25 млн тенге за это время. Поговорил с одним из этих людей. Он сказал, что с утра одни и те же люди занимают очередь и опустошают банкоматы каждый день. Зачем они это делают, я не знаю, но предполагаю, это теоретически может быть какой-то бизнес по обналичке. Сегодня простоял в очереди полтора часа и деньги в банкомате закончились на мне. Получилось снять тысяч 40 рублей, наверное».
Как сообщают в тематических чатах россиян за рубежом, карты «Мир» действуют в Кыргызстане (там можно снять наличные или расплатиться за покупки). Также пишут, что российская платежная система работает в Армении (за исключением тех магазинов, которые работают с банком HSBC, поддержавшим санкции). Не сообщали проблемы в Беларуси. А вот в Таджикистане собеседники редакции сталкивались со сложностями даже при использовании тех карт «Мир», которые были выпущены банками, не попавшими под санкции.
«Когда я ехал в Таджикистан, везде была информация, что карты "Мир" работают, – рассказывает петербуржец Филипп, – я пошел снимать деньги. Банкомат говорил, что я некорректно ввожу пин-код, хотя это было не так, я даже переустановил пин-код. Потом на экране стала просто выводиться ошибка. Я попытался расплатиться в магазине. Девушка-продавец попросила предъявить карту, позвала администратора, который предложил сам провести операцию. Я отдал карту, он что-то вбил, но в итоге операцию провести так и не удалось».
Карты UnionPay
Китайская платежная система UnionPay пока остаются единственной возможностью для россиян выезжать из страны с картой, выпущенной российским банком, которая будет работать в большинстве стран мира. UnionPay отечественных банков можно использовать от Испании и Германии, до Индии и Японии. Россияне даже создали Google Документ, в котором указывается, где именно и в какой стране принимают карты этой платежной системы.
Сейчас возможность оформить карту (в том числе виртуальную) китайской платежной системы предоставляет целый ряд российских банков: Газпромбанк, Почта Банк, Банк Зенит, Россельхозбанк, МТС Банк, Банк Русский Стандарт и Солидарность.
Однако постепенно возможность пользоваться российскими UnionPay сокращается. Так, уже в апреле они, по данным СМИ, перестали действовать в Грузии. Также сообщается о том, что банки китайской платежной системы, выпущенные в России, не работают в Израиле и в американских банкоматах Euronet, установленных в разных странах Европы. Наконец, в начале октября стало известно, что финские банкоматы перестали обслуживать UnionPay.
Зарубежные Visa и MasterCard
По-прежнему действенным вариантом для многих россиян являются карты Visa и MasterCard, выпущенные в банках соседних стран, таких как Беларусь, Армения, Узбекистан. Как ранее писала «Собака.ru», карточный туризм стал популярен среди россиян после ухода основных платежных систем из России.
Как рассказывали собеседники «Собака.ru», пополнять эти карты можно через сервис Qiwi, правда курс далеко не всегда столь же выгоден, как официальный. Как сообщается, оформить карты можно и в других странах, таких как Турция, Казахстан Грузия, но там при оформлении договора необходимо предоставлять дополнительные документы, к примеру местный аналог ИНН или договор длительной аренды жилья.
Ранее оформленные карты работают, сообщают собеседники редакции, получившие Visa или MasterCard весной или летом этого года. «Карта работает так же как и прежде, проблемы только с теми же странами, с которыми у Турции проблемы. Была обнаружена новая фича - можно пополнять карту сразу с криптобирж, через [банковское] приложение», — поясняет Роман Нестер, автор канала «Радио Нестер», пользующийся турецкой картой.
Криптовалюты
Еще одним способом получить за рубежом необходимые средства являются криптообменники. С их помощью можно обналичить криптовалютный счет, получив доллары. Такая услуга действует в Турции, во многих государствах Евросоюза и в некоторых соседних с Россией странах, в частности, в Грузии.
«Так, в Тбилиси криптообменник есть прямо на площади Свободы, — рассказывает «Собака.ru» Михаил, — прямо с телефона можно перекинуть нужное количество крипты, USDT (стейблкоин, чей курс привязан к доллару прим. Ред.), и буквально за минуту получить доллары из расчета один к одному. За это берут небольшую комиссию, от 0,5% до 2% в зависимости от суммы перевода».
Впрочем, уже в ближайшее время эта возможность получать средства за границей может стать заметно менее доступной для россиян. Так, по информации Bloomberg, в рамках нового пакета санкций ЕС может запретить гражданам РФ пользоваться криптосервисами — в то числе создавать учетные записи и хранить средства в криптовалюте.
Наличные
Таким образом, самым надежным способом платить за рубежом для россиян по-прежнему остаются наличные, тем более, что курсы валют после 21 сентября вновь значительно снизились, достигнув значений 2014 года. Не случайно, последние две недели СМИ сообщают об очередях в обменниках Петербурга.
Также необходимо помнить, что по российским законам вывоз валюты из страны подчиняется определенным правилам. Так, если человек везет с собой более 10 000 долларов (или эквивалентную сумму в другой валюте), ее необходимо декларировать.
Денежные переводы
Что делать, если наличные закончатся раньше, чем пребывание в другой стране? После того, как российские карты перестали работать за рубежом, особую популярность у россиян приобрели сервисы денежных переводов, такие как «Золотая корона». Последний действует в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Вьетнаме, Израиле, Казахстане, Иордании, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Таиланде, Турции, Узбекистане и других странах.
С помощью этого сервиса можно, находясь в другой стране, перевести самому себе деньги и сразу же их получить, разумеется, за определенный процент. Кроме того, для этого необходимо иметь счет в российском банке, не попавшем под санкции.
«Перевод можно отправить как в евро, долларах, так и в местной валюте, — рассказывает петербуржец Филипп. — Я зарегистрировался на свой загранпаспорт, отправил сам себе деньги, пошел в один из таджикских банков, которые принимают "Золотую корону" и получил эти 200 долларов. Так что как минимум по Средней Азии пока можно путешествовать, ничего сложного в этом пока нет».
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