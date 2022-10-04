Как россиянам расплачиваться за границей? «Мир» больше не принимают? UnionPay или крипта? А если нет зарубежных карт?

Карты «Мир»

Еще в середине сентября ЦБ и российский Минфин планировали, что в 2025 году россияне смогут платить картами «Мир» в 20 странах, а к 2035 году – уже в 35. Однако после 21 сентября от обращения карт российской платежной системы стали отказываться даже в тех странах, где они уже работали. Так, 23 сентября обслуживание карт «Мир» приостановили в Узбекистане. 28 сентября СМИ сообщили, что три госбанка Турции теперь не работают с этой платежной системой. Также говорилось о проблемах в некоторых банках Вьетнама и Казахстана. Впрочем собеседники редакции рассказывают, что в Казахстане по прежнему можно снять наличные в банкоматах ВТБ и Сбербанка, однако сделать это не так просто.

«У меня карта ВТБ и с нее можно снимать только в банкоматах ВТБ. Их очень мало: в Алматы – 5, в Астане – 3, – рассказывает в беседе с редакцией москвич Максим, – Вокруг них ажиотаж. С самого утра очередь занимают люди, которые снимают миллионы. Сегодня в одном из банкоматов один человек снимал более часа подряд. По моим расчетам он должен был снять не менее 25 млн тенге за это время. Поговорил с одним из этих людей. Он сказал, что с утра одни и те же люди занимают очередь и опустошают банкоматы каждый день. Зачем они это делают, я не знаю, но предполагаю, это теоретически может быть какой-то бизнес по обналичке. Сегодня простоял в очереди полтора часа и деньги в банкомате закончились на мне. Получилось снять тысяч 40 рублей, наверное».

Как сообщают в тематических чатах россиян за рубежом, карты «Мир» действуют в Кыргызстане (там можно снять наличные или расплатиться за покупки). Также пишут, что российская платежная система работает в Армении (за исключением тех магазинов, которые работают с банком HSBC, поддержавшим санкции). Не сообщали проблемы в Беларуси. А вот в Таджикистане собеседники редакции сталкивались со сложностями даже при использовании тех карт «Мир», которые были выпущены банками, не попавшими под санкции.

«Когда я ехал в Таджикистан, везде была информация, что карты "Мир" работают, – рассказывает петербуржец Филипп, – я пошел снимать деньги. Банкомат говорил, что я некорректно ввожу пин-код, хотя это было не так, я даже переустановил пин-код. Потом на экране стала просто выводиться ошибка. Я попытался расплатиться в магазине. Девушка-продавец попросила предъявить карту, позвала администратора, который предложил сам провести операцию. Я отдал карту, он что-то вбил, но в итоге операцию провести так и не удалось».