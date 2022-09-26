Один из крупнейших таджикистанских банков приостановил обслуживание карт «Мир»

Отмечается, что решения связано с техническими неполадками в работе российской платежной системы. Ранее стало известно, что сбои начались еще с 24 сентября, а 23 сентября появилась информация о DDoS-атаке на систему «Мир» и ее оператора — Национальную систему платежных карт (НСПК).

На данный момент в Таджикистане обслуживание карт «Мир» выполняет «Сбербанк Таджикистана» (Амонатбанк).

Напомним, банки Узбекистана заморозили операции по картам российской платежной системы «Мир». Причиной названо «проведение необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы».

Ранее в некоторых гостиничных сетях в Турции перестали принимать оплату картами российской системы «Мир». Подтвердили прекращение работы Crystal Hotels, Nirvana Hotels и Titanic. 19 сентября объявили о приостановке работы с картами «Мир» также турецкие банки DenizBank и Is Bankasi. Позже власти Европейского союза не исключили введения санкций против российской платежной системы.