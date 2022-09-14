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Путешествия

Часть турецких отелей перестали принимать карты «Мир»

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В некоторых гостиничных сетях в Турции перестали принимать оплату картами российской системы «Мир». Подтвердили прекращение работы с банковскими картами сети Crystal Hotels и Nirvana Hotels, а также Titanic.

Shutterstock.com

Как сообщает портал TourDom.ru, это связано с распоряжением Центробанка страны. Представители перечисленных сетей добавили, что получили письма от руководства, в которых говорилось следующее: «Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что карты "Мир" больше не принимаются в наших отелях. Это связано с введением данного правила Центральным банком Турции».

Отмечается, что платежи с карт «Мир» больше нельзя проводить через банки Ziraat Bankasi, Is Bank, Credit Europe Bank. Сбои в работе терминалов также есть у банка Vakif, с которым работают отели LIU Resort 5* и Alva Donna 5*.

Эксперты добавляют, что другие отели в привычном режиме продолжают принимать оплату через карты «Мир». А россияне отмечают, что все еще можно расплатиться картой, а также снять деньги в банкомате. Однако проблемы могут возникнуть у клиентов Сбера, Альфа-Банка и ВТБ. Турагенты советуют туристам снимать наличные за пределами отелей.

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