В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»

Сегодня в Узбекистане перестали работать банковские карты с платежной системой «Мир». Об этом сообщает единый узбекский процессинговый центр Uzcard. Все операции были остановлены в 9:00 23 сентября. Причиной названо «проведение необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы».

Также приостанавливается обслуживание кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за пределами Узбекистана, но на территории страны они продолжают работать в штатном режиме.

Дата возобновления обслуживания карт не названа.

Вчера глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о трудностях работы с кредитками «Мир» в Турции. Заявление было сделано после того как из пяти банков-партнеров два приостановили сотрудничество.

Ранее крупнейший банк Казахстана «Халык» сообщил, что продолжает обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Однако обналичить денежные средства пользователи не смогут, так как ограничения на выдачу наличных в банкоматах банка действуют с весны нынешнего года.