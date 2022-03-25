Банковский туризм: куда лететь оформлять карты Visa и Mastercard, которые будут принимать за рубежом?

Армения

Поехать сюда могут туристы, вакцинированные любой российской вакциной, или имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Добраться в Ереван можно из Москвы прямым рейсом, а из Петербурга — через Дубай или Минск. Россияне могут находиться в стране по паспорту гражданина РФ, но, чтобы оформить карты Visa и Mastercard, понадобится загранпаспорт. На месте необходимо заполнить анкету — указать в ней сферу деятельности и источники доходов — и предоставить выписку из российского банка за последние три-четыре месяца (ее можно оформить в мобильном приложении). Специалисты рассмотрят заявку в течение трех дней. После одобрения, нужно подписать договор и заплатить за открытие счета. По словам российского туриста для Tutu.ru, чтобы привязать к карте счет в другой валюте, необходимо заплатить около 425 рублей. Стоимость обслуживания в банках: в Unibank — 10 645 рублей в год (50 000 драмов). В Id Bank — 2554 рубля (12 000 драмов в год). Дополнительно необходимо заплатить комиссию за выпуск карты открытие счета — 4 258 рублей (12 000 драмов + 8000 драмов).

Сколько можно находиться без визы: 180 дней.

Стоимость авиабилетов билетов Петербург — Ереван (с пересадкой в Минске) на 30 марта : 29 764 рубля (здесь и далее в материале — по данным «Яндекс. Путешествия» на 24 марта. — Прим. ред.).