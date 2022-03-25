Банковский туризм: куда лететь оформлять карты Visa и Mastercard, которые будут принимать за рубежом?

С начала марта карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не работают за пределами страны. Многие столкнулись с трудностями — и не знают, как покупать вещи в иностранных интернет-магазинах и платить за рубежом. Некоторые туроператоры даже начали готовить так называемые «карточные туры». «Собака.ru» рассказывает, где и как россияне могут оформить карты Visa и Mastercard.
Что нужно знать?
- Согласно части 2 статьи 12 и части 10 статьи 28 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» россиянам необходимо в течении 30 дней со дня открытия счета за рубежом проинформировать ФНС. Документы можно подать через инспекцию, по почте с уведомлением или онлайн (если есть электронная подпись).
- Пока ограничения на полеты на юге России продлили до 1 апреля — аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте закрыты.
- Для оформления карты за рубежом понадобятся загранпаспорт, справка о доходах за последние месяцы из российского банка, договор аренды жилья в стране пребывания и, возможно, иные документы в отдельных случаях. Точную информацию рекомендуем уточнять в отделениях банков.
Армения
Поехать сюда могут туристы, вакцинированные любой российской вакциной, или имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Добраться в Ереван можно из Москвы прямым рейсом, а из Петербурга — через Дубай или Минск. Россияне могут находиться в стране по паспорту гражданина РФ, но, чтобы оформить карты Visa и Mastercard, понадобится загранпаспорт. На месте необходимо заполнить анкету — указать в ней сферу деятельности и источники доходов — и предоставить выписку из российского банка за последние три-четыре месяца (ее можно оформить в мобильном приложении). Специалисты рассмотрят заявку в течение трех дней. После одобрения, нужно подписать договор и заплатить за открытие счета. По словам российского туриста для Tutu.ru, чтобы привязать к карте счет в другой валюте, необходимо заплатить около 425 рублей. Стоимость обслуживания в банках: в Unibank — 10 645 рублей в год (50 000 драмов). В Id Bank — 2554 рубля (12 000 драмов в год). Дополнительно необходимо заплатить комиссию за выпуск карты открытие счета — 4 258 рублей (12 000 драмов + 8000 драмов).
Сколько можно находиться без визы: 180 дней.
Стоимость авиабилетов билетов Петербург — Ереван (с пересадкой в Минске) на 30 марта : 29 764 рубля (здесь и далее в материале — по данным «Яндекс. Путешествия» на 24 марта. — Прим. ред.).
Грузия
Вакцинированные любой двухфазной вакциной («Спутник V» подходит) или имеющие ПЦР-тест не старше 72 часов могут въехать в страну. Добраться пока еще можно из Петербурга через Стамбул, Минск и Ереван. Российские туристы выделяют два надежных банка для оформления счета: Credo и TBC Bank. Чтобы завести карту, понадобятся загранпаспорт, местная SIM-карта и анкета, которая заполняется на месте. В ней нужно указать адрес проживания, место работы, размер дохода и из чего он складывается, а также семейное положение и информацию о родственниках. После оформления необходимо положить на карту хотя бы 1000 рублей. Обслуживание недорогое — примерно 30 рублей в месяц. Как отмечает турист, правила меняются очень быстро. Поэтому рекомендуем уточнить информацию в конкретном банке по прибытию.
Сколько можно находиться без визы: 360 дней.
Стоимость авиабилетов билетов Петербург — Тбилиси (с пересадкой в Минске) на 30 марта: 50 426 рублей.
Турция
Сюда могут въехать туристы, вакцинированные «Спутник V» (с момента прививки должно пройти не менее 14 дней), справка о перенесенном COVID-19 или по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не ранее чем за 72 часа до вылета. Отправиться в страну можно прямым рейсом из Петербурга. Предварительно необходимо заполнить анкету. Как сообщают путешественники, оформить карту Visa или Mastercard можно в некоторых турецких банках можно без вида на жительство: например, в Ziraat, Vakifbank и Denizbank. Некоторые туристы утверждают, что для открытия счета помимо загранпаспорта, необходим договор аренды (выписки с сервисов бронирования жилья не подходят).
Сколько можно находиться без визы: 60 дней.
Стоимость авиабилетов билетов Петербург — Стамбул на 30 марта: 56 305 рублей.
Казахстан
Для поездки всем гражданам понадобится отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов (принимают справку на русском языке). Из Петербурга до Алматы можно добраться через Москву на самолете. Для получения карты Mastercard или Visa потребуется индивидуальный идентификационный номер — его можно оформить, получив временную регистрацию в миграционной полиции Казахстана, в КГД МФ РК (налоговый орган) или в ЦОН. Также ИИН возможно сделать удаленно с помощью доверенного лица, гражданина Казахстана — в этом случае потребуется оформить нотариально заверенную в России доверенность и апостилированную для Казахстана. Затем житель РК подаст заявку на присвоение ИИН иностранцу через портал государственных услуг Egov.kz (заявку рассматривают в течение одного дня) или очно в Центре обслуживания населения или Управлении государственных доходов Министерства финансов Казахстана.
После получения ИИН оформите местную SIM-карту и привяжите ее к ИИН через мобильное приложение сотового оператора. Пользователи сообщают, что можно скачать приложение «Алтын Банка» — пройти регистрацию, добавить биометрические данные. Выпущенную виртуальную банковскую карту реально пополнить SWIFT платежами со счетов РФ банков, не находящимися под санкциями («Сбербанк», «Газпромбанк»), и через переводы «Золотой Короной».
Если находитесь в Казахстане, для оформления физической карты, необходимо прийти в отделение банка. При себе должны быть: мобильный телефон с местной SIM-картой, загранпаспорт, ИИН и любой из документов, подтверждающий право находиться в стране (например, виза, временная регистрация или штамп о пересечении границы — в последнем случае оформить карту можно в течение 30 дней со дня въезда).
Сколько можно находиться в стране без визы: до 90 дней (если россиянин пребывает больше 30 дней — нужно зарегистрироваться в миграционной службе).
Стоимость авиабилетов билетов Петербург — Алматы (с пересадкой в Минске) на 30 марта: 23 888 рублей.
Латвия
Если есть готовая шенгенская виза, из Петербурга есть рейсы через Стамбул, Дубай, Ереван и Баку. Для въезда понадобятся отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов или тест на антигены не старше 48 часов. Здесь россияне могут создать кошелек и оформить карту без открытия счета с помощью эстонского сервиса Wise (обращаем внимание, что это не полноценный счет, поэтому его лучше не использовать для хранения крупных сумм). Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении, указать гражданство и место жительство — онлайн-карточка готова. Чтобы оплачивать ей через Apple Pay, по словам путешественника, нужно сбросить настройки смартфона и выбрать в «Основных» один из европейских регионов: например, Францию.
Нужна шенгенская виза.
Стоимость авиабилетов билетов из Петербурга в Ригу (с пересадкой в Стамбуле) на 30 марта: 69 977 рублей.
Узбекистан
Из Петербурга до Ташкента можно добраться на прямом рейсе. Для въезда понадобятся отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов или сертификат о вакцинации (подойдет Спутник V). Россияне могут получить карту, открыв счет в долларах или евро в местных банках: например, в «Капитал банк», «НБУ», «Асака банк» или «Ипак Йули Банк». Но для этого нужна временная регистрация (в отеле ее оформляют при заселении, а вот при аренде жилья — необходимо потребовать официальное оформление) и, конечно, загранпаспорт и местная SIM-карта. Как сообщают эксперты, стоимость карты Mastercard составляет $2,5 (примерно 260 рублей), а Visa — $5 (около 520 рублей).
Сколько можно находиться без визы: 60 дней.
Стоимость авиабилетов билетов Петербург — Ташкент (с пересадкой в Москве) на 30 марта: 32 206 рублей.
Болгария
Из Петербурга в Софию есть маршруты через Стамбул. Для поездки понадобятся сертификат о вакцинации (подойдет «Спутник V»), отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов), или экспресс-тест на антигены не старше 48 часов или справка о перенесенном COVID-19 (не более 180 дней с выздоровления). Россияне могут здесь открыть платежный счет с дебетовой картой Mastercard, по данным RB.ru. Для этого понадобится загранпаспорт, вид на жительство, анкета с указанием места жительства, гражданства и другой персональной информацией и/или выписка из банка.
Нужна шенгенская виза.
Стоимость авиабилетов билетов Петербург — София (с пересадкой в Стамбуле) на 30 марта: 101 050 рублей.
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