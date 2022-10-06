ЕС запретил обслуживание криптокошельков россиян. Что это значит? Как теперь пользоваться криптовалютой?

Андрея Рябых

Криптоинвестор:

«Криптовалюта, ее хранение, это, строго говоря, большая табличка в облачных серверах. Она распределена на очень большое количество серверов и доступ к этой табличке заблокировать пока невозможно, поскольку серверы распределены по куче стран. Некоторые из них поддерживают санкции, другие — нет. Поэтому физически закрыть доступ к криптовалюте для жителей какого-либо государства невозможно.

Кошельки — это интерфейсы. Их можно сравнить с банковскими приложениями, которые стоят у вас на телефоне. Вы можете посмотреть счет, заплатить, но это не значит, что ваши средства хранятся у вас в телефоне. Просто программа соединяется с сервером банка и показывает, сколько у вас там хранится денег. Криптокошелек как программа — по сути то же самое. Это всего лишь интерфейс. Поэтому даже если какие-то кошельки не захотят работать, например, их компания находится в европейской юрисдикции и будет блокировать их по IP-адресам. Ну что? Будем переходить на кошельки, которые поддерживаются Азией.

Учитывая как много людей за последние месяцы, уехало в соседние страны, скорее всего через эти юрисдикции и будут теперь вестись бизнес-процессы и оплаты. Скорее всего появится очень много посредников, с помощью которых реально российские транзакции будут проводиться через казахские, азербайджанские, грузинские и прочие криптокошельки. Так что полного прекращения криптообмена между Европой и России ждать все равно не приходится».