ЕС запретил обслуживание криптокошельков россиян. Что это значит? Как теперь пользоваться криптовалютой?

В рамках нового пакета санкций Европейский союз ввел запрет на обслуживание криптокошельков для граждан России и налоговых резидентов ЕС. Насколько это осложнит жизнь россиян, пользующихся криптовалютой? И что будет со средствами, которые останутся на заблокированных кошельках? Экспресс-разбор от криптоинвестора Андрея Рябых.
Пишут, что россиянам запретили иметь криптокошельки — это правда?
Нет, россиянам не запретили владеть криптокошельками. В новых санкциях Евросоюза вводится запрет на операции с криптовалютой для россиян, касается этот запрет только тех компаний, которые относятся к европейской юрисдикции. На самом деле эти санкции уже были, просто раньше они блокировали любые сделки объемом больше 10 000 евро, а теперь запрещены транзакции с любой суммой.
Что тогда не смогут делать россияне из-за санкций?
Не получится работать с любыми сервисами, которые находятся в европейской юрисдикции. Это, в частности, касается одной из самых известных криптобирж Binance. Не исключено, что они сменят юрисдикцию. Однако пока эта площадка для россиян видимо может оказаться закрыта. Впрочем, говорить об этом уверенно тоже пока нельзя, мы опираемся лишь на то, что они ранее поддержали ограничения на транзакции свыше 10 000 евро (вскоре после сообщения об утверждении нового пакета санкций пресс-служба Binance сообщила, что биржа не получала официальных подтверждений от властей ЕС и не планирует вводить ограничения для российских пользователей).
Что будет со средствами, которые окажутся на заблокированных кошельках?
Все зависит от того, как будут блокировать. Обычно криптобиржи дают неделю или даже месяц на то, чтобы вы забрали свои средства. По крайней мере так было до этого. Будет ли так сейчас? Неизвестно, никаких разъяснений от того же Binance пока не было.
Вообще все кошельки условно делятся на кастодиальные и некастодиальные (от английского custodian — опекун). Seed-фразы (сочетания символов для доступа к кошельку) к кастодиальным кошелькам находятся под опекой сервисов. Так вот, если у вас такой кошелек и он не дай бог хранится под опекой европейского сервиса, то вам могут действительно закрыть доступ к вашим средствам. Любой биржевой счет — кастодиальный. То есть, если вы хранили средства на биржевом кошельке Binnance, то потенциально возникнуть проблемы могут.
Как россияне смогут теперь продавать и покупать криптовалюту?
Есть масса сервисов не в европейской юрисдикции. К примеру, азиатские Huobi и KuCoin. Есть также российская биржа Garantex.io, которая продолжает работать несмотря на все санкции.
В целом, криптовалюта — штука децентрализованная. Самое главное, чтобы у вас была seed-фраза, а дальше вы сможете действовать как угодно: покупать криптовалюту, переводить ее, обменивать. Единственное — не в европейской юрисдикции.
Значит ли это, что я не смогу воспользоваться криптообменником?
Да, как гражданин России, скорее всего, воспользоваться криптообменником в Европе вы не сможете. Вероятно, придется пользоваться всевозможными уловками, к примеру искать посредников, которым вы будете переводить средства на криптокошелек, а они будут давать вам наличные.
Андрея Рябых
Криптоинвестор:
«Криптовалюта, ее хранение, это, строго говоря, большая табличка в облачных серверах. Она распределена на очень большое количество серверов и доступ к этой табличке заблокировать пока невозможно, поскольку серверы распределены по куче стран. Некоторые из них поддерживают санкции, другие — нет. Поэтому физически закрыть доступ к криптовалюте для жителей какого-либо государства невозможно.
Кошельки — это интерфейсы. Их можно сравнить с банковскими приложениями, которые стоят у вас на телефоне. Вы можете посмотреть счет, заплатить, но это не значит, что ваши средства хранятся у вас в телефоне. Просто программа соединяется с сервером банка и показывает, сколько у вас там хранится денег. Криптокошелек как программа — по сути то же самое. Это всего лишь интерфейс. Поэтому даже если какие-то кошельки не захотят работать, например, их компания находится в европейской юрисдикции и будет блокировать их по IP-адресам. Ну что? Будем переходить на кошельки, которые поддерживаются Азией.
Учитывая как много людей за последние месяцы, уехало в соседние страны, скорее всего через эти юрисдикции и будут теперь вестись бизнес-процессы и оплаты. Скорее всего появится очень много посредников, с помощью которых реально российские транзакции будут проводиться через казахские, азербайджанские, грузинские и прочие криптокошельки. Так что полного прекращения криптообмена между Европой и России ждать все равно не приходится».
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