Все снова заговорили о криптовалюте. Она поможет обойти санкции? Делать переводы за рубеж? Вкладываться в нее безопасно?

Что такое криптовалюты и как они работают?

Егор Лапшов: если говорить максимально просто, то криптовалюта – это файлы, которые хранятся на специальных электронных кошельках. Эти файлы не выпускаются никаким центральным банком или государством, а появляются в результате сложных децентрализованных вычислений, который называется майнингом. Именно поэтому бум криптовалют привел к дефициту видеокарт, которые необходимы для таких расчетов.

Всем известен биткоин, но на самом деле криптовалют десятки тысяч. А курс их зависит от того, насколько они востребованы сообществом. То есть среди пользователей есть консенсус, что эта валюта чего-то стоит. Чем больше пользователей вовлечены в этот процесс, тем стабильнее цена на тот или иной вид криптовалюты.

Олеся Десятниченко: анонимность владения и использования, обеспечивает популярность криптовалют (в том числе в незаконных или не вполне законных финансовых операциях), что толкает их курс вверх. В большинстве стран криптовалюты не запрещены, в том числе ввиду того, что это достаточно новое явление для мировых финансов. Однако уже заметен общий тренд на повышение законодательной регламентации. Так, в прошлом году, Китай запретил использование на своей территории анонимных криптовалют, активно и успешно продвигает цифровой юань.