Все снова заговорили о криптовалюте. Она поможет обойти санкции? Делать переводы за рубеж? Вкладываться в нее безопасно?

На фоне международных санкций и внутрироссийских запретов на покупку наличных долларов и евро россияне массово обратили обратили внимание на криптовалюты. Специально для них мы подготовили максимально простой разбор, в котором рассказываем о том, как работают криптовалюты, от чего зависит их курс, как их можно купить и какие из них лучше выбрать начинающему. Отвечают доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Олеся Десятниченко и Егор Лапшов, креативный продюсер метавселенной Atlantis World, автор канала про культуру блокчейна BCC.
Что такое криптовалюты и как они работают?
Егор Лапшов: если говорить максимально просто, то криптовалюта – это файлы, которые хранятся на специальных электронных кошельках. Эти файлы не выпускаются никаким центральным банком или государством, а появляются в результате сложных децентрализованных вычислений, который называется майнингом. Именно поэтому бум криптовалют привел к дефициту видеокарт, которые необходимы для таких расчетов.
Всем известен биткоин, но на самом деле криптовалют десятки тысяч. А курс их зависит от того, насколько они востребованы сообществом. То есть среди пользователей есть консенсус, что эта валюта чего-то стоит. Чем больше пользователей вовлечены в этот процесс, тем стабильнее цена на тот или иной вид криптовалюты.
Олеся Десятниченко: анонимность владения и использования, обеспечивает популярность криптовалют (в том числе в незаконных или не вполне законных финансовых операциях), что толкает их курс вверх. В большинстве стран криптовалюты не запрещены, в том числе ввиду того, что это достаточно новое явление для мировых финансов. Однако уже заметен общий тренд на повышение законодательной регламентации. Так, в прошлом году, Китай запретил использование на своей территории анонимных криптовалют, активно и успешно продвигает цифровой юань.
Говорят биткоин стоит больше 40 000$. Как я могу себе такое позволить?
Егор Лапшов: позволить себе купить криптовалюту может абсолютно любой человек. Во-первых, есть криптовалюты, которые стоят тысячные доли доллара, во-вторых, даже биткоин можно покупать не целиком, а по частям, заплатив 100$, 200$ или другую сумму.
Олеся Десятниченко: начинать инвестировать в криптовалюты можно даже с 1 доллара, но экономического смысла это иметь не будет. Даже в случае больших успехов, затраченные на трейдинг время и усилия не окупятся. Более осмысленными будут вложения при сумме депозита не менее 1000 долларов.
Где покупают криптовалюты?
Егор Лапшов: это можно сделать на специальных биржах, обзаведясь криптокошельком (скачав приложение или расширение для браузера). Есть зарекомендовавшие себя площадки вроде Kraken, Coinbase, Binance, на которых торгуется большинство возможных криптовалют. Там можно торговать с помощью банковских карт платежных систем. Однако если российская карта не работает, то на некоторых биржах есть возможность торговли P2P (то есть от человека к человеку), при которой расплатиться можно переводом и другими способами. Однако за это берется значительная комиссия. Также есть дилеры и черный рынок, однако пользоваться их услугами нужно как минимум с осторожностью, так как велик шанс напороться на мошенников.
Олеся Десятниченко: необходимо учитывать, что ограничения, введенные в отношении России, могут коснуться и криптобирж. Возможно, выбирая ту или иную площадку, следует учесть радикальность санкционной риторики страны ее юрисдикции.
Также можно пользоваться обменными сервисами (но там выше комиссия), платежными системами (например PayPal и ее платежной сетью Venmo) или другими специальными платежными приложениями, что может быть более выгодно при небольших объемах покупок. Существует и возможность прямой купли-продажи биткоинов посредством так называемых одноранговых торговых платформ, когда вы совершаете сделку напрямую: от продавца к покупателю, без посредничества бирж ли иных структур, подобно торговле обычными товарами на платформах размещения бесплатных объявлений.
Совет портфельного менеджера
Специально для «Собака.ru»:
Сейчас единственный способ купить криптовалюту в России — воспользоваться обменником. Они бывают двух типов — работающие внутри криптовалютной биржи, где биржа является гарантом сделки, и независимые, где гарантом выступает сам обменник. Первый тип в целом безопаснее второго, но следует знать, что для второго типа обменников существует площадка типа «Авито» с системой оценок и отзывов (bestchange.ru). В случае недобросовестного поведения обменник просто пропадет с доски объявлений. Во избежание неприятного опыта не рекомендуется покупать криптовалюты нигде, кроме как на обменниках крупных бирж (binance, huobi, okex) или обменниках с bestchange.ru с большим количеством положительных отзывов. Не рекомендуется также разово совершать покупки на крупные суммы от 300 тысяч рублей. Обычно криптовалюты продают на сумму от 5—10 тысяч рублей, поэтому не составляет проблем купить одну две сотые биткоина. Процесс покупки выглядит следующим образом — выбор продавца, предоставление сторонами реквизитов для обмена (от вас потребуется адрес кошелька, взятый с биржи или вашего холодного кошелька), перевод вами рублей на карту обменника, подтверждение получения перевода, отправка криптовалюты на предоставленный вами адрес. Так как переводы происходят внутри российских счетов, для покупки подойдут любые карты любых банков — Visa, Mastercard.
.
Имеет ли смысл покупать криптовалюты для сбережений?
Олеся Десятниченко: использовать криптовалюты как средство сбережений имеет смысл, если вы действуете в раках стратегии диверсификации активов, рассчитывая, что если одна из групп активов начнет терять в цене, то другая, весьма вероятно, будет дрожать. Так поступают портфельные инвесторы, и это действительно позволяет им существенно снизить риски потери общей стоимости сбережений. Однако вряд ли уместно говорить, о том, что криптовалюты — эквивалент реальным мировым резервным валютам. Это, скорее, дополнительный инструмент диверсификации, позволяющий снизить средний риск. Но нужно быть готовым, что этот актив является гораздо более волатильным, то есть колебания курсов цифровых валют заметно выше, чем у доллара или евро.
Егор Лапшов: смотря для какой цели. Если вы хотите иметь средства, которые всегда можно быстро продать, как обычные доллары, и за что-то расплатиться, то, наверное, нет. Если у вас накопления, которые вы планируете хранить долго и на протяжении длительного времени не хотите потерять (а по возможности и приумножить), то к криптовалюте стоит присмотреться.
Однако делать это надо с осторожностью и пониманием, побольше прочитав про рынок. Как я уже говорил, стоимость той или иной криптовалюты зависит от доверия пользователей к ней. Даже у криптовалют из мирового топ-10 бывают скачки по 20–30% в месяц (а у менее раскрученных бывают изменения в тысячи процентов за год). Если действовать аккуратно, то можно сохранить деньги от инфляции, а то и преумножить. Я бы советовал также обратить внимание на цифровую недвижимость в метавселенных и крипто-искусство. Это целый мир, который, кстати построен на той же технологии, что и криптовалюты. Сейчас в сети множество интересных текстов и видео о NTF и цифровом искусстве которые позволят лучше познакомиться с этим миром. Могу порекомендовать образовательный канал Incrypted. В течение полугода я вел колонку с обзорами продаж NTF. Кроме того, можно почитать интервью с одним из крупнейших коллекционеров цифрового искусства.
Можно ли с помощью криптовалюты выводить деньги за рубеж?
Егор Лапшов: да, криптовалюты не имеют прописки, привязки к определенной стране. Единственная привязка – это ваш криптокошелек. Если вы боитесь за свои средства (в том числе, что их могут заморозить), можно купить физический криптокошелек, который по виду напоминает флэшку. Его никто не будет в состоянии заблокировать.
Олеся Десятниченко: если целью использования криптовалют является именно перевод денег за рубеж, целесообразно обратить внимание на так называемые стэйблкойны, курс которых, в отличие от классических криптовалют, стабилен. Среди наиболее популярных стэйблкоинов можно выделить USDT, USDC BUSD (Binance). Транзакции в них осуществляются мгновенно, конвертация — круглосуточная, низкая или нулевая комиссия, прозрачность и безопасность — высокие.
При этом впрямую обналичивать криптовалюты невозможно, так как наличной формы они не имеют. Расплачиваться ими можно, если законодательство той или иной страны это не запрещает, и с теми продавцами, которые поддерживают расчеты в таком формате. Для внутрироссийских расчетов это неактуально. Для расчетов с зарубежными продавцами использование криптовалюты вполне возможно. Как вариант, для этого можно оформить дебетовую биткойн-карту. Среди наиболее популярных сервисов, дающих такую возможность, можно отметить Bitwala, Spectrcoin VISA, Shift card, E-Coin.
Совет портфельного менеджера
Специально для «Собака.ru»:
В России криптовалюту можно обналичить в независимых или внутрибиржевых обменниках. На всякий случай я бы советовал схемы продажи криптовалюты, при которых на ваш счет поступают средства, зачисленные пополнением наличными через банкомат (пример, Tinkoff cash-in или Alpha cash-in) – это снизит внимание банков к поступлению денег на ваш счет от неизвестных лиц, вовлеченных в большое количество операций с разными контрагентами.
Оплата криптовалютами услуг напрямую с карт для резидентов России пока невозможна – некоторые сервисы отменили или не успели наладить работу в нашей юрисдикции. Лазейка – относительно новый сервис bankoff, счет которого пополняется стейблкоинами USDT, взамен за небольшую комиссию вы получаете доллары на счет. Карту bankoff можно добавить в Google pay, Apple pay, деньги зачисляются несколько дней, за границей работает.
За границей, например в Турции или Евросоюзе, есть банкоматы, меняющие криптовалюты на местную валюту. Недостаток таких банкоматов – небольшой выбор криптовалют, обычно это bitcoin, и USDT в сети bitcoin.
.
Какие криптовалюты выбрать?
Егор Лапшов: все зависит от ваших целей. Для людей, которые только делают первые шаги, я бы предложил пользоваться Ethereum – одним из лидеров рынка. Риск потерять средства из-за скачков его курса меньше, чем у многих конкурентов. Также можно присмотреться к таким криптовалютам как Polkadot и Solana. За ними стоят миллионы людей и множество проектов: от NFT до метавселенных.
Олеся Десятниченко: здесь сложно давать инвестиционные рекомендации. Начинать, вероятно стоит с самых популярных валют Bitcoin, Ethereum, JasmyCoin, Solana, Dogecoin. В целом все как в привычными валютами: можно опираться на личные предпочтения и диверсификацию активов, чтобы снизить общий риск финансовых потерь.
Саша Церетели
создатель канала «Нью крипто щит» о том, с чего лучше начать погружение в мир криптовалют. Цитата по посту в телеграм:
Новичкам я всегда советую начать с книги (она бесплатная и можно прочитать только первую главу) и посмотреть фильм про Биткоин. Также очень рекомендую базовые статьи на Binance Academy на русском и английском, там же можно выбрать отдельные темы. Очень понятным языком и наглядно написано, самое доступное, что я читал.
Комментарии (0)