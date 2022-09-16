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Банк России намерен увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35. И вот когда

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В 2030 году карты российской платежной системы «Мир» будут принимать в 35 странах мира. О намерении расширить географию говорится в совместном заявлении Банка России и Минфина.

Antonina Trushina/shutterstock

О том, что Банк России планирует расширить географию использования карт российской платежной системы «Мир», пишут «Ведомости» со ссылкой на совместную презентацию регулятора и Минфина, представленную на стратегической сессии по развитию финансового рынка в правительстве. Согласно документу, к 2025 году карты «Мир» будут принимать в 20 странах, а к 2030-у — уже в 35.

На сегодняшний день «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии. Ранее МИД России заявил о намерении пополнить список стран Египтом, Индией и Китаем. Также говорили о возможном запуске платежной системы в Таиланде. Проект планируют внедрить в популярных у туристов местах — на Пхукете и в Бангкоке.

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