Личный опыт: «Как я смог оформить карту Visa/MasterCard за рубежом». Опыт из Узбекистана, Армении, Беларуси и Турции

Больше 4 месяцев назад платежные системы Visa и MasterCard покинули Россию. За это время все больше россиян стали искать способ открыть банковские карты за рубежом, чтобы иметь возможность оплачивать подписки и платить в поездках за рубежом. Рассказываем четыре истории тех, кому это удалось.
Евгений (медиаменеджер) — оформил карту в Узбекистане
Как выбирал страну: В марте-апреле список стран, в которых можно было открыть счет, постепенно сужался. Белоруссию я даже не рассматривал, так как есть ощущение, что их банки скоро тоже окажутся под санкциями. Про Армению много писали об ограничениях, вводимых банками. Поэтому самым простым показался Узбекистан, плюс решил посетить эту страну на майские.
Как происходило оформление карты: Чтобы получить карту, необходимо соблюсти несколько формальностей. К примеру, получить листок регистрации в отеле (на это ушло буквально 15 минут). Еще одним необходимым условием является наличие местной sim-карты и регистрация телефонного аппарата (это за полчаса можно сделать на почте), в который она будет установлена. Уже сейчас я знаю, что для этих целей можно купить местную кнопочную «звонилку». Но тогда я не догадался и поставил на учет свой смартфон.
Еще перед поездкой я выбрал два банка, которые дают открывать счета россиянам. Один называется Капитал-Банк, второй — Ипак Йули. Приехав в первый, я обнаружил гигантскую очередь из соотечественников и понял, что за один день ее не отстоять, поэтому поехал в отделение Ипак Йули где примерно за два часа получил карту VISA, на которую можно было положить валюту через банкомат. При этом вместе с этой картой ты также бесплатно получает еще одну — китайской платежной системы UnionPay, при помощи которой, если понадобится, ты можешь снять со своего узбекского счета деньги в России, правда уже в рублях.
Сколько все в итоге стоило: Поездка в Узбекистан — сравнительно бюджетный вариант. Если ехать не в высокий сезон, то билеты, отель и само обслуживание в банке можно уложить, наверное, тысяч в 30 рублей. Единственное, на оформление карты лучше заложить два дня, хотя мне удалось решить все вопросы за один. Стоимость выплаты карты зависит от типа и составляет от 0 до 25 долларов. Обслуживание счета также стоит по-разному, от 0 до 5 долларов в месяц.
Как работает карта: Карта работает, я уже оплачивал покупки в Европе, в частности, платил за железнодорожные билеты в Болгарии. Сервисы и подписки также удается оплатить. Пока не знаю, можно ли с карты снять наличные доллары в Узбекистане, не пробовал, но в интернете пишут, что с этим проблем нет.
Пополнять карту можно со своего счета в российском банке, но за это приходится платить комиссию около двух процентов. Также необходимо учитывать, что средства поступают на счет не сразу, а через несколько дней (потенциально до недели).
Надежда (филолог) — оформила карту в Беларуси
Как выбрала страну: Я почитала про оформление карт в разных странах и пришла к выводу, что Беларуси сделать это быстрее всего. Кроме того, из Петербурга до Минска проще и дешевле доехать, чем до Еревана или Ташкента.
Как происходило оформление карты: Я поехала в Минск в середине июня. 15 числа пришла в отделение МТБанка (выбрала его, ориентируясь на статьи об оформлении банковских карт). Очередь была небольшой, буквально на несколько минут.
Для оформления нужен только российский заграничный и внутренний паспорт. Если карта не именная, то ее выдают сразу же (у меня вся процедура MasterCard заняла 10 минут). Если же зачем-то нужен именной пластик (хотя на оплату подписок это никак не влияет), то придется ждать 3—5 дней.
Сколько все в итоге стоило: Билеты из Петербурга в Минск и обратно мне обошлись всего за 6200 рублей. Я летела рейсом авиакомпании «Победа». На проживание тратится не пришлось, поскольку останавливалась у подруги. За оформление карты платить вообще не пришлось, так что все вместе получилось очень бюджетно.
Как работает карта: Пока никаких проблем не выявлено, впрочем, за границей я пока работу карты не проверяла. Из плюсов — уже оплатила все подписки: Spotify, Netflix оплачены.
Пополняю карту без комиссии через Kiwi-кошелек. Сначала скидываю на него деньги с российской карты, за это комиссия не взимается. Затем так же, без комиссии, перевожу с кошелька на белорусскую карту. На сегодня курс составляет 1 € = 51,57 рубля.
Дарья Рыжкова (основатель компании Smart Ranking) — оформила карту в Армении
Как выбирала страну: Армению я выбрала, так как наткнулась на рекламу такого прямо [банковского] тура: агентство предлагало свои услуги по организации поездки. Впрочем, я решила, что смогу обойтись без посредников (и правильно сделала), но зато я от них узнала, в чем преимущество именно Армении (для открытия счета нужен минимум документов), в какой банк идти и что делать. Кроме того, я хотела заодно отдохнуть 10 дней с дочкой, и Армения оказалась отличным вариантом в итоге (заодно сходили в кино, например).
Как происходило оформление карты: Главная и по сути единственная проблема — это очереди. Мы с дочкой пришли в отделение Юнибанка по адресу Амиряна, 2 около 13.00, взяли номерок, просидели 1,5 часа и нам сказали, что до закрытия в 16.30 (!) мы уже не успеем. На следующее утро пришли к открытию, были первые, но само оформление заняло почти 2 часа. Мне показалось, не менее половины посетителей — приехавшие из России за картой.
Для оформления необходимы только заграничный и российский паспорт. В качестве адреса я указала отель. Необходимости оформлять местную сим-карту также нет: на российский номер поступает звонок по готовности карты, и он же служит логином для мобильного банка.
Сколько все в итоге стоило: Для нерезидентов открывается мультивалютная карта (доллары, евро, драмы), а также рублевый счет. Стоимость самой простой Visa Classic — 100 тысяч армянских драм или около 16 тысяч рублей. Если надо получить карту за следующий день, доплата за срочность составляет еще 125 тысяч драм. Я выбрала несрочный вариант, который подразумевает до 5 рабочих дней, но карта была готова уже через два.
Как работает карта: Карту я пополнила сразу через банкомат в отделении и пользовалась в тот же день. Из России можно переводить деньги на рублевый счет, а внутри приложения покупать другую валюту, если нужно. Я переводила со счета в Тинькофф, средства поступили на счет на следующий день. Полагаю, что и доллары можно тоже переводить, но я не пробовала, поскольку не знаю, какой российский банк еще это делает без ограничений. Приложение не очень удобное и понятное, но со временем в нем можно разобраться. За онлайн-сервисы я пока не платила, но в обычных магазинах все работает.
Роман Нестер (автор канала «Радио Нестер», профессор ВШЭ) — оформил карту в Турции
Как выбрал страну: Я активный путешественник, был в 83 странах и останавливаться не хочу при любых обстоятельствах. Ездить с котлетой кэша — очень стремная затея, я оказался в таком положении в Израиле и повторять мне не хотелось. Невозможно забронировать отель, а уж взять машину — вообще не получится, за кэш уже никто не работает. Кроме того — я активный пользователь сервисов, постоянно читаю книги с Amazon и прекращать это не намерен. И в конце-концов дух протеста! Поэтому маршрут до дома из Израиля, где побывал в первый раз, специально построил через Стамбул для оформления карты. Хотя не особо люблю этот город и мнения своего не изменил, не по душе он мне.
Как происходило оформление карты: Счета русским открывают три основных банка: частные Denizbank и Vakifbank и полугосударственный сельхозбанк Ziraat. Ни в каком филиале глобальных банков (в Стамбуле их хватает) счет по русскому паспорту не откроют. Само оформление бесплатно, но с недавних пор в банках стали требовать депозит на месяц — это значит фактически «заморозить» примерно 30-40 тысяч рублей. Для открытия счета нужен турецкий ИНН, его можно получить за пять минут онлайн, не требуется ничего особенного. Также понадобится заграничный и российский (!) паспорта, а также их копии, в адекватных отделениях копии снимут у вас сами.
Трудность номер один — нужен телефон для активации банковского приложения. На российский Мегафон смс-ки не приходят вообще, проверено многими. На турецкую sim-карту для туристов регистрировать тоже не советую — она превращается в тыкву через 3 месяца, а сменить номер можно только с паспортом в отделении. В результате мы использовали не мегафоновский российский номер, но это рулетка — никогда не знаешь на какой номер все же придет смс-ка.
Трудность номер два — найти отделение, где вам откроют счет. Я такого не видел нигде — менеджеры реально вовсю отбиваются от клиентов, врут про полную запись, просят приходить завтра. Приходится говорить, что у меня завтра самолет, искать личный подход. Естественно знание английского в среднем на нуле — все общение через translate.При мне в очереди люди делились, что это пятнадцатое отделение за день, где они пытаются открыть счет. Апофеозом было, когда два моих товарища пошли отделение к 9 утра, а девушка-менеджер в пустом зале не поднимая на них взгляд просто сказала «Not today» и уткнулась в телефон. В целом сервис — трэш, хотя стоит отметить, что по телефону в Denizbank есть консультации на русском. Лично мне удалось решить вопрос за два дня, но это большое везение (хотя за дополнительную плату можно уложиться за одни сутки). Именную карту выдают сразу же.
Сколько все в итоге стоило: В Турции существует целый рынок помогателей. Они пасутся в больших турецких и стамбульских телеграм-чатах и быстро реагируют на вас. Не меньше, чем за $100-200 долларов вас за руку отведут в «проверенное» отделение, где вы сделаете все то же, что делал я, но сэкономите время на поиске вменяемых отделений. Везде, кстати, очереди из русских.
Большинство помогателей адовые хамы, на вопросы про скидку из-за «опта» (нас было трое) они начинали адски хамить, банить и вообще вести себя на редкость неадекватно. И все же в итоге за $100 и один-два дня можно иметь вполне рабочую карту (чаще MasterCard) и рабочий мультивалютный счет, пополнять который можно даже в рублях.
Как работает карта: Главный минус — отсутствие эмбоссирования. Это значит, что привязать карту к оплатам регулярных сервисов не выйдет. Платить ей можно везде, где сервис у вас запрашивает 3ds (смс-ку). Например с букингом — не сработает, но для гарантии бронирования — подойдет. Можно открыть рублевый счет и отправлять на него рубли. Увы, конвертировать рубли без визита в отделение не выйдет, так как валюта специальная. Все остальные конвертации в приложении.
Ограничений хватает — например, переводить SWIFT в другие страны получится только при визите в отделение. Так что это карта не вернет вас в прежний мир, но снимет кучу сложностей.
Важно!
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами РФ.
Срок уведомления: не позднее одного месяца с даты события.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@.
Подробную информацию можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.
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