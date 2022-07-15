Личный опыт: «Как я смог оформить карту Visa/MasterCard за рубежом». Опыт из Узбекистана, Армении, Беларуси и Турции

Евгений (медиаменеджер) — оформил карту в Узбекистане

Как выбирал страну: В марте-апреле список стран, в которых можно было открыть счет, постепенно сужался. Белоруссию я даже не рассматривал, так как есть ощущение, что их банки скоро тоже окажутся под санкциями. Про Армению много писали об ограничениях, вводимых банками. Поэтому самым простым показался Узбекистан, плюс решил посетить эту страну на майские.

Как происходило оформление карты: Чтобы получить карту, необходимо соблюсти несколько формальностей. К примеру, получить листок регистрации в отеле (на это ушло буквально 15 минут). Еще одним необходимым условием является наличие местной sim-карты и регистрация телефонного аппарата (это за полчаса можно сделать на почте), в который она будет установлена. Уже сейчас я знаю, что для этих целей можно купить местную кнопочную «звонилку». Но тогда я не догадался и поставил на учет свой смартфон.

Еще перед поездкой я выбрал два банка, которые дают открывать счета россиянам. Один называется Капитал-Банк, второй — Ипак Йули. Приехав в первый, я обнаружил гигантскую очередь из соотечественников и понял, что за один день ее не отстоять, поэтому поехал в отделение Ипак Йули где примерно за два часа получил карту VISA, на которую можно было положить валюту через банкомат. При этом вместе с этой картой ты также бесплатно получает еще одну — китайской платежной системы UnionPay, при помощи которой, если понадобится, ты можешь снять со своего узбекского счета деньги в России, правда уже в рублях.

Сколько все в итоге стоило: Поездка в Узбекистан — сравнительно бюджетный вариант. Если ехать не в высокий сезон, то билеты, отель и само обслуживание в банке можно уложить, наверное, тысяч в 30 рублей. Единственное, на оформление карты лучше заложить два дня, хотя мне удалось решить все вопросы за один. Стоимость выплаты карты зависит от типа и составляет от 0 до 25 долларов. Обслуживание счета также стоит по-разному, от 0 до 5 долларов в месяц.

Как работает карта: Карта работает, я уже оплачивал покупки в Европе, в частности, платил за железнодорожные билеты в Болгарии. Сервисы и подписки также удается оплатить. Пока не знаю, можно ли с карты снять наличные доллары в Узбекистане, не пробовал, но в интернете пишут, что с этим проблем нет.

Пополнять карту можно со своего счета в российском банке, но за это приходится платить комиссию около двух процентов. Также необходимо учитывать, что средства поступают на счет не сразу, а через несколько дней (потенциально до недели).