Крупнейший банк Казахстана и вьетнамский BIDV приостановили операции с картами «Мир»

О том, что вслед за турецкими банками кредитные организации других стран, которые ранее принимали карты «Мир», перестают работать с российской платежной системой, пишут «Известия». Так, больше не проводит операции с картами «Мир» Народный банк Казахстана «Халык» — они не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Больше не принимает карты «Мир» также вьетнамский банк BIDV. Обслуживать продолжают только карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay.

Комментируя происходящее, в Банке России отметили, что зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир». При этом регулятор намерен продолжать диалог о расширении географии — по планам ЦБ, к 2030 году карты российской платежной системы «Мир» будут принимать в 35 странах мира.

Напомним, ранее в некоторых гостиничных сетях в Турции перестали принимать оплату картами российской системы «Мир». Подтвердили прекращение работы Crystal Hotels, Nirvana Hotels и Titanic. 19 сентября объявили о приостановке работы с картами «Мир» также турецкие банки DenizBank и Is Bankasi. Позже власти Европейского союза не исключили введения санкций против российской платежной системы.

Как отмечает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, крупные зарубежные банки чувствительны к сигналам, связанным с санкциями: для них важна работа с иностранной валютой, поэтому риски отключения от международных расчетов для них слишком велики.