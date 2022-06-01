В России впервые с 2021 года недельная дефляция. То есть цены падали, а не росли. Это надолго? Что будет дальше?

В России за неделю цены упали на 0,02%, как это посчитали?

Игорь Сафонов: По специальной методике. Росстат постоянно следит за ценами на сотню товаров более или менее повседневного потребления. Какие-то из них растут, а какие-то падают.

Каждую неделю эти данные обобщаются с поправкой на то, какую долю каждая категория товаров занимает в расходах условной семьи. Так формируется индекс потребительских цен. Если за неделю он стал больше — это значит, что цены в среднем выросли, наблюдается инфляция. Если же он стал меньше — цены в среднем чуть упали, наблюдается дефляция. То есть нельзя сказать, что стоимость всех вещей во всех магазинах снизилась на 0,02%. Просто снижение цен на одну группу товаров перекрыло подорожание других.