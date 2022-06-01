В России впервые с 2021 года недельная дефляция. То есть цены падали, а не росли. Это надолго? Что будет дальше?

Росстат впервые с прошлого августа зафиксировал в России недельную дефляцию. Проще говоря, товары и услуги в среднем стали стоить меньше (на 0,02%), чем за семь дней до этого. Что это значит? Цены теперь уверенно пойдут вниз? Или это временная передышка? Отвечают Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
В России за неделю цены упали на 0,02%, как это посчитали?
Игорь Сафонов: По специальной методике. Росстат постоянно следит за ценами на сотню товаров более или менее повседневного потребления. Какие-то из них растут, а какие-то падают.
Каждую неделю эти данные обобщаются с поправкой на то, какую долю каждая категория товаров занимает в расходах условной семьи. Так формируется индекс потребительских цен. Если за неделю он стал больше — это значит, что цены в среднем выросли, наблюдается инфляция. Если же он стал меньше — цены в среднем чуть упали, наблюдается дефляция. То есть нельзя сказать, что стоимость всех вещей во всех магазинах снизилась на 0,02%. Просто снижение цен на одну группу товаров перекрыло подорожание других.
Какие товары стали дешевле?
Игорь Сафонов: Главным образом мы говорим о недельной дефляции из-за падения цен на непродовольственные товары длительного использования. Проще говоря, электроника, бытовая техника, стройматериалы стали стоить дешевле.
При этом цены на продукты менялись в разную сторону: к примеру, капуста, огурцы, помидоры, яйца подешевели, а вот лук и картошка — нет. То же самое и с одеждой.
Почему падают цены?
Игорь Сафонов: По двум причинам. В начале марта Центробанк рекордным образом поднял ключевую ставку до 20%. Это сделало кредиты очень дорогими, а ставки по вкладам очень привлекательными. Люди предпочли класть деньги на вклады, а не тратить их на дорогие покупки. В результате к концу мая спрос на такие товары окончательно «выдохся».
Другая важная причина — в начале марта продавцы очень резко подняли цены после рекордного падения рубля (хотя свои товары они покупали еще по старому курсу), делая, можно сказать, «кризисную наценку». Сейчас в отсутствие спроса эту наценку снижают.
Ольга Беленькая
руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:
Вообще, дефляция — нехарактерное явление для мая; обычно она наблюдается в августе-сентябре в связи с сезонными факторами (когда на рынке появляется новый урожай сельхозпродукции). На неделе с 14 по 20 мая дефляция была достаточно слабой (-0,02%), неделей ранее отмечалось слабое повышение цен (+0,05%). То есть мы можем говорить о стабилизации индекса потребительских цен.
Это надолго?
Игорь Сафонов: Недельную дефляцию скорее можно назвать случайностью. Тем более что цены в среднем снизились всего на 0,02%, то есть в рамках статистической погрешности. В дальнейшем цены, вероятнее всего, будут опять расти.
В марте люди несли деньги в основном на краткосрочные, трехмесячные, счета (они были самыми выгодными). То есть в июне они смогут забрать эти деньги из банка. Новые депозиты будут уже куда менее выгодными (так как ключевая ставка снизилась почти в два раза по сравнению с мартом). А вот кредиты заметно подешевеют. Соответственно люди будут совершать больше дорогих покупок, что позволит продавцам вновь повысить цены. Хотя по мере приближения к новому урожаю это будет немного компенсироваться снижением цен на продукты.
Таким образом, в июне средняя стоимость товаров еще может снижаться, но затем мы вновь ожидаем рост, а вот насколько он будет сильным, предсказать пока сложно.
То есть дорогие покупки лучше делать сейчас?
Игорь Сафонов: Угадать здесь сложно, но, видимо, да. Тем более что производители разных товаров работают еще на зимних запасах. С новыми поставками пока сложно, что тоже будет толкать цены вверх. Так что, если вам действительно необходима какая-то дорогая покупка, имеет смысл задуматься о ней сейчас.
Ольга Беленькая
руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:
Инфляционные риски до конца года еще могут проявиться. Среди них ожидаемый разворот курса рубля во втором полугодии, вероятно сокращение предложения товаров, по мере того, как запасы будут иссякать, рост расходов компаний на импорт и логистику, объявленная индексация социальных выплат и возможное снижение привлекательности депозитов по мере быстрого снижения ставок.
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