Недельная инфляция в России разогналась до 2,22%. Это максимальное значение с 1998 года

По данным Росстата, годовая инфляция в феврале поднялась до 9,15% с 8,73% в январе. Продовольствие за этот период подросло в цене на 11,46%, непродовольственные товары — на 8,96%, услуги — на 6,1%.

Больше всего выросла стоимость на помидоры (+7,67%), бананы (+7,2%), сахар-песок (+3,29%), капуста (+2,97%) и морковь (+2,57%) с 26 февраля по 4 марта. Снижение цен в среднем по стране зафиксировали на мясо кур: -0,06%. Также немного подешевели огурцы — в среднем по стране на 0,9%.

Быстрый скачек цен зафиксировали на автомобили — на 17,9% на отечественные марки и на 15,2% — на иностранные. Предполагается, что на следующей неделе придет еще больший рост.

Из непродовольственных товаров также есть подорожание у бытовой техники: телевизоры — на 14,97%, пылесосы — 14,56%, смартфоны — 9,64%. А самая высокая цифра, зарегистрированная в нынешнем недельном отчете — путевки в Турцию. Они подорожали сразу на 28,67% всего за неделю.

Напомним, Банк России установил временное ограничение на выдачу наличной валюты со вкладов и счетов россиян. Оно будет действовать до сентября 2022 года.