ЦБ поднял ключевую ставку — объясняем на сколько дороже станут ипотека, кредит и продукты. Максимально просто!

В пятницу, 11 февраля, Центральный банк сообщил о резком повышении ключевой ставки на 1% до 9,5% (максимум с 2017 года). Что это значит для простых россиян? Сколько будет стоить ипотека, на сколько возрастет процент по кредитным картам, не пора ли перевести все сбережения в валюту? Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев отвечает на 5 главных вопросов, которые волнуют всех нас в связи с новостями о действиях ЦБ.
Сколько будет стоить ипотека?
Ипотека вырастет как минимум настолько же, насколько поднялась ключевая ставка, то есть на 1%. Но есть подозрения, что ключевая ставка продолжит расти, поэтому и банки будут действовать с опережением. Скорее всего, в среднем ипотека станет дороже на 1,5%.
Таким образом, в течение ближайшего месяца (одни банки среагируют раньше, другие — позже) минимальная ставка, дойдет до 11 — 11,5%, а средние значения установятся в районе 12 — 14%. Ставки по уже взятым кредитам останутся на том же уровне, если в договорах не предусмотрено обратного, так что тех, кто успел взять льготные займы под 6 — 8% можно только поздравить, не исключено, что в какой-то момент проценты по вкладам будут выше, чем по их ипотеке.
А потребительский кредит и кредитные карты?
Все то же самое с тем отличием, что потребительский кредит дороже ключевой ставки не на 1,5%, а на 5%. Если мы говорим о реальных предложениях от банков, они будут стартовать от 14 — 14,5% годовых. Аналогичная ситуация будет и по кредитным картам, но поскольку там процент и так очень большой (20 — 28%), то кардинально менее выгодными они уже не станут. Просто некуда. Однако корректировка процента при перевыпуске карты возможна.
Рефинансировать старые кредиты сейчас, конечно, станет невыгодно, я надеюсь, что большинство граждан успели сделать это по сравнительно низким ставкам. Ближайший год-полтора таких возможностей уже не будет. Если людям будет необходимо прибегнуть к такому инструменту, то делать это придется под сравнительно большой процент.
Какой будет процент по вкладам?
Проценты по вкладам обычно ниже ключевой ставки на 1 — 1,5%. То есть в скором времени мы можем увидеть предложения от банков о депозитах под 8% годовых. Хотя, скорее всего, это будут максимальные ставки. Вряд ли их удастся получить при краткосрочных вкладах на небольшие суммы.
Впрочем, возможны и более заманчивые предложения, если у конкретных банков, в конкретный момент не будет хватать денег. Если это произойдет, то такие моменты надо отлавливать и открывать долгосрочные вклады с возможностью пополнения, чтобы пользоваться ими даже, когда ключевая ставка пойдет вниз.
А что будет с ценами?
Действия Центрального банка направлены на то, чтобы справится с инфляцией, однако скоро ли этой цели удастся достичь, неизвестно. В ближайшее время, к сожалению, рост цен в магазинах продолжится, именно поэтому я и многие коллеги, считаем, что данное повышение ставки — не последнее.
Пик подорожаний придется, вероятно, на первое полугодие, после этого ситуация начнет выравниваться. Скорее всего, по итогам года, большинство товаров подорожает на 10 — 15%.
Покупать ли валюту?
Если кратко, то я бы не советовал бы покупать доллар дороже 75 рублей и продавать его дешевле, чем за 75 рублей. Сейчас множество факторов влияют на курсы валют: напряжение на Украине, цены на топливо, действия ЦБ. Что-то из этого способствует росту нашей национальной валюты, а что-то наоборот.
Если все будет спокойно, если острота конфликта вокруг Украины пойдет на спад, цены на топливо останутся на том же уровне, то весной мы можем увидеть доллар даже за 70 рублей (хотя гарантировать такого развития событий не может никто). Если так и случится то, конечно, по возможности стоит вложить часть средств в американскую или европейскую валюту, ведь в далекой перспективе рубль все равно, вероятно, будет ждать снижение.
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