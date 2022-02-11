ЦБ поднял ключевую ставку — объясняем на сколько дороже станут ипотека, кредит и продукты. Максимально просто!

Сколько будет стоить ипотека?

Ипотека вырастет как минимум настолько же, насколько поднялась ключевая ставка, то есть на 1%. Но есть подозрения, что ключевая ставка продолжит расти, поэтому и банки будут действовать с опережением. Скорее всего, в среднем ипотека станет дороже на 1,5%.

Таким образом, в течение ближайшего месяца (одни банки среагируют раньше, другие — позже) минимальная ставка, дойдет до 11 — 11,5%, а средние значения установятся в районе 12 — 14%. Ставки по уже взятым кредитам останутся на том же уровне, если в договорах не предусмотрено обратного, так что тех, кто успел взять льготные займы под 6 — 8% можно только поздравить, не исключено, что в какой-то момент проценты по вкладам будут выше, чем по их ипотеке.