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Все стремительно дорожает: от автомобилей до лука с капустой. Что сильнее всего? Почему заговорили о дефиците? Пора делать запасы?

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На фоне санкций и падения рубля в России рекордными темпами растут цены. В течение двух недель подряд инфляция превышала 2%, это рекордные темпы с 1998 года. Стоимость же продуктов в магазинах меняется еще быстрее. Параллельно в соцсетях появляются фотографии пустых полок, а крупные ритейлеры отказываются от добровольных ограничений наценки на сахар. На сколько в итоге взлетят цены? Реальна ли перспектива настоящих, длительных дефицитов? Разбираемся с экспертами.

Master1305 / Shutterstock

Что будет с ценами?

Еще в начале февраля эксперты предсказывали России заметный рост цен по итогам 2022 года. Хотя официальный прогноз годовой инфляции от Центробанка составлял всего 4 — 4,5%, экономисты предполагали, что ряд товаров подорожает на 10% (автомобили), 20% (молоко, конфеты) и даже на 50% (некоторые овощи и фрукты).

После начала «Специальной военной операции», введения санкций и обвала курса рубля, ожидания специалистов стали еще более пессимистичными. Если в первые дни кризиса они предсказывали, что официальная инфляция перешагнет рубеж в 10%, то теперь не исключают, значительно большего роста цен.

«Полноценные прогнозы стоить сейчас просто невозможно, — говорит Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, — при наиболее благоприятном сценарии инфляция составит около 20%. Более вероятно, что инфляция будет около 25-30%. При этом она будет достаточно неоднородна и во времени и по товарным группам. До середины лета существенной будет инфляция в продуктовом сегменте, что уже наблюдается. Товары промышленного производства от крупных европейских концернов также сильно дорожают. Но и этот процесс не бесконечен. Есть и азиатские производители».

Дмитрий Десятниченко 

доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС:

При худшем сценарии, каким он видится в текущих условиях (а здесь все меняется очень быстро) инфляция может быть и 50—60%, хотя такое развитие событий в целом по экономике пока маловероятно. В большей степени, как мы видим, растут цены на импортные товары. Но даже здесь, такой рост цен в течении марта по сути являет спекулятивным, во многом вызванным ажиотажем со стороны самих покупателей.

Мы во многом сами создаем панику, и сами за нее платим. В целом, все зависит от геополитики, санкций, курса доллара. Вероятность трехзначной инфляции и риски скатывания в гиперинфляцию пока крайне малы. В некоторых сегментах мы видим рост цен более чем на 100%, но мы уже видим и примеры обратной ценовой коррекции. Уже летом мы, вероятно, увидим относительную стабилизацию в вопросах поставок, часть иностранных компаний вероятно могут вернуться, также возникнет так называемый «параллельный импорт», освободившиеся же ниши начнут занимать азиатские производители.

 

Master1305 / Shutterstock

Что подорожает сильнее всего?

За последние недели многие компании, решившие продолжить бизнес в России, сообщили о заметном росте цен на свою продукцию и услуги. Так, о подорожании объявили несколько автоконцернов (некоторые модели Hyundai выросли на 10—20 тысяч рублей, Citroen — на 100 тысяч, часть Mercedes-Benz стала дороже сразу на полмиллиона, а китайский бренд Haval и вовсе поднял цены на машины российской сборки в полтора раза). Региональные провайдеры предупредили о росте тарифов на домашний интернет (до 10%), магазины электроники и бытовой техники DNS подняли цены на 30%. Несколько раз за последние дни переписывали ценники владельцы зоомагазинов. На четверть выросли в цене бананы. Подняла цены на свою продукцию и Apple (iPhone в подорожали на 24%—34%, а ноутбуки компании на 46%—142%) 

Российские ювелиры ожидают роста цен на свою продукцию на 15%—30% (о сходном подорожании с 15 марта предупредили кондитеры, хотя некоторые позиции взлетят более чем на 60%). Также поднимают ценник на свои товары компании Nestle и Unilever (рост составит до 40%) Эксперты предсказывают, что это не предел.

Одной из громких новостей стало заявление американского поставщика бытовой химии P&G (Ariel, Pampers, Gillette и другие бренды) об изменении стоимости товаров. «Procter & Gamble объявил, что повысит цены в среднем на 43%. И это при том, что еще недавно почти 90% стиральных порошков в России продавались только по акциям. Не сомневаюсь, что Procter & Gamble станет ориентиром для всех, а не только для производителей бытовой химии, памперсов и косметики», — предполагает главный редактор MarketMedia Дмитрий Грозный, отмечая, что «мы, к сожалению, находимся лишь в начале инфляционной спирали».

Независимый эксперт по ритейлу, консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин полагает, что рост цен на бытовую химию может составить 50%—80%. Впрочем, он уверен, что это коснется и других категорий товаров. «Подорожают те товары, где доля иностранного сырья наиболее высокая: кофе, шоколад, экзотические фрукты, соки», — уверен он.

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Нужно ли сейчас делать запасы?

На фоне новостей санкций и ухода ряда брендов с российского рынка жители страны начали активно скупать товары впрок. Так аналитики CloudPayments сообщили, что с 24 по 28 февраля только онлайн-продажи продуктов и предметов первой необходимости подскочили на 27%, лекарств — на 24%, а товаров для животных — на 16%.

Однако эксперты, опрошенные редакцией полагают, что делать сейчас большие запасы нет смысла. «В большинстве случаев, сейчас это уже поздно делать. Цены уже выросли, — отмечает экономист РАНХиГС Дмитрий Десятниченко, — если товар подорожал за последний месяц более чем на 50%, стоит внимательно оценить необходимость такой покупки именно сейчас. Сахар, гречка и прочие продукты повседневного опроса производятся в России в количествах, превышающих внутренний спрос, а возможности экспорта сейчас ухудшились. Однако если видите, что где-то еще есть предложения по ценам конца февраля, стоит сформировать некоторый запас, защитившись от спекуляций на ближайшие несколько месяцев».

«Не вижу смысла [делать существенные запасы], — добавляет Михаил Лачугин, — по крайней мере, условную гречку и сахар вообще не понимаю, зачем люди закупают. Этих продуктов в России много, цены на них повышать вряд ли будут сильно. Базовыми продуктами питания страна обеспечена. Разве что бытовую химию-мыло я бы купил с небольшим запасом: ассортимент в обозримой перспективе будет скромнее, цены — выше».

Master1305 / Shutterstock

Может ли в России возникнуть дефицит?

На фоне массового ухода из России брендов (в том числе производителей еды и одежды) и усугубления экономического кризиса в России появились слухи о возможном дефиците сахара, а также о проблемах со средствами личной гигиены, в магазинах стало сложно найти офисную бумагу. Пресс-службе Минпромторга даже пришлось выступить с официальным заявлением, в котором чиновники сообщили, что не ожидают нехватки продуктов питания в стране. Впрочем, опрошенные редакцией эксперты лишь отчасти разделяют оптимизм министерства.

Михаил Лачугин предпосылок к глобальной нехватке товаров в России пока не видит, однако не исключает, что проблемы могут возникнуть в тех или иных нишах. «Будет дефицит по отдельным категориям, предприятиям нужно время на перестройку операционной деятельности и понимание того, как они будут выводить прибыль из России», — считает он.

С этим мнением о возникновении нишевого дефицита согласен и Дмитрий Десятниченко. «Сейчас мы можем видеть единичные случаи пустых полок, у нас есть признаки дефицита в некоторых узких сегментах рынка, сильно зависимых от импорта из европейских стран. Но продуктовая безопасность у нас обеспечивается, и здесь опасения напрасны. Цена на сахар не позже лета вернётся к приемлемому уровню. Сбои с офисной бумагой уже устраняются. До тех пор, пока не будут найдены замещающие поставщики и не выстоятся новые логистические цепочки, в ряде сегментов рынка мы увидим временное сужение привычного ассортимента, что, наверное, можно назвать и дефицитом, но это точно не дефицит начала 90-х годов. Конкуренция товаров временно уменьшится, что, к сожалению, также будет позволять какое-то время повышать цены. Но именно рост цены на фоне укрепления курса рубля, будет повышать привлекательность нашего рынка для отечественных производителей».

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«Для наших производств нужно много всего, начиная от специальных яиц, для выращивания бройлеров, семенного картофеля и быков-производителей, — объясняет главный редактор MarketMedia Дмитрий Грозный. — Что из этого следует? Нарушение цепочки поставок (а они, как бы нам ни хотелось, во многих случаях уже нарушены) приведет либо к дефициту, либо к росту цен. Либо к тому и другому».

Дмитрий Грозный 

главный редактор MarketMedia:

Реальные «успехи» импортозамещения демонстрирует ситуация с небезызвестным борщевым набором. Капуста, морковь, свекла — это же наше все! Исконно русские продукты! Скрепа! Так вот по информации СМИ только с 1 по 27 марта у поставщиков розничных магазинов капуста выросла в цене на 56%, морковь — на 47% свекла — и вовсе на 62%. Я не поленился и подсчитал, что в годовом исчислении оптовые поставки капусты подорожали примерно на 666%. Но для розничных покупателей этот годовой показатель уже почти достигнут, та же капуста еще недавно стоила в магазине у дома 20—30 рублей/кг, а ныне — 140.

Допускаю, что «капустную лихорадку» можно вылечить, но, в любом случае, она очень ярко высвечивает уязвимые места окуклившейся экономики. Раньше при дефиците товаров на внутреннем рынке, их легко можно было найти на внешнем. А теперь попробуй-ка организуй поставку, составь логистическую цепочку, переведи деньги и так далее. Так что неизбежно ситуация «где тонко, там и рвется» будет повторяться раз за разом. И мы будем наблюдать необъяснимые при обычном положении дел всплески цен.

 

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