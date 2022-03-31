Что подорожает сильнее всего?

За последние недели многие компании, решившие продолжить бизнес в России, сообщили о заметном росте цен на свою продукцию и услуги. Так, о подорожании объявили несколько автоконцернов (некоторые модели Hyundai выросли на 10—20 тысяч рублей, Citroen — на 100 тысяч, часть Mercedes-Benz стала дороже сразу на полмиллиона, а китайский бренд Haval и вовсе поднял цены на машины российской сборки в полтора раза). Региональные провайдеры предупредили о росте тарифов на домашний интернет (до 10%), магазины электроники и бытовой техники DNS подняли цены на 30%. Несколько раз за последние дни переписывали ценники владельцы зоомагазинов. На четверть выросли в цене бананы. Подняла цены на свою продукцию и Apple (iPhone в подорожали на 24%—34%, а ноутбуки компании на 46%—142%)

Российские ювелиры ожидают роста цен на свою продукцию на 15%—30% (о сходном подорожании с 15 марта предупредили кондитеры, хотя некоторые позиции взлетят более чем на 60%). Также поднимают ценник на свои товары компании Nestle и Unilever (рост составит до 40%) Эксперты предсказывают, что это не предел.

Одной из громких новостей стало заявление американского поставщика бытовой химии P&G (Ariel, Pampers, Gillette и другие бренды) об изменении стоимости товаров. «Procter & Gamble объявил, что повысит цены в среднем на 43%. И это при том, что еще недавно почти 90% стиральных порошков в России продавались только по акциям. Не сомневаюсь, что Procter & Gamble станет ориентиром для всех, а не только для производителей бытовой химии, памперсов и косметики», — предполагает главный редактор MarketMedia Дмитрий Грозный, отмечая, что «мы, к сожалению, находимся лишь в начале инфляционной спирали».

Независимый эксперт по ритейлу, консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин полагает, что рост цен на бытовую химию может составить 50%—80%. Впрочем, он уверен, что это коснется и других категорий товаров. «Подорожают те товары, где доля иностранного сырья наиболее высокая: кофе, шоколад, экзотические фрукты, соки», — уверен он.