В России планируют повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

О намерении повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум пишут «Ведомости» со ссылкой на двух близких к правительству источников и собеседника издания, участвовавшего в обсуждении проекта. Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято и остается за президентом, так как «в ходе дискуссии об уровне индексации были разные мнения».

МРОТ на 2022 год установлен на уровне 13 890 рублей, величина прожиточного минимума составляет 12 654 рубля. Внеплановая индексация социальных выплат обусловлена разгоном инфляции на фоне санкций и проблем с логистикой. В годовом выражении инфляция в России к 13 мая достигла 17,69%. По прогнозу председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, по итогам года она может составить 20%.

Как считает заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина, индексация МРОТ на 10% в целом соответствует задаче властей компенсировать негативные последствия санкций. Вместе с индексацией прожиточного минимума данная мера должна привести к росту всей линейки зарплат, но не на много — в среднем на около 2% по отношению к номинальным зарплатам.