У России проблемы с перевозкой грузов, на границах — очереди из фур. Что это значит? Нам не доставят товары? Ждать дефицит?

Я вижу много новостей про грузовые контейнеры. Почему они всех так интересуют?

Мария Никитина: контейнерные грузоперевозки – основной способ международного товарообмена. С их помощью доставляют потребительские товары, запчасти, комплектующие и много что еще. При этом в контейнеры можно транспортировать почти любым транспортом: автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным.

Во всем мире чаще всего используют одинаковые по своим параметрам контейнеры. Не важно, что именно вы привезли: детскую одежду или автозапчасти; контейнеры будут одинаковые. И порты, и железная дорога, и корабли во всем мире оснащены так, чтобы такой контейнер обработать, перевезти и отправить дальше. Цеха заводов, крупные и мелкие склады, пограничные пункты проектируются так, чтобы обрабатывать контейнеры.

Такая универсальность позволяет строить очень сложные логистические цепочки: сделанный в китае датский контейнер, может приплыть на американском судне в российский порт, где его перегрузить на железнодорожную платформу местная компания. Когда все работает хорошо, это очень удобно, но разрыв цепочки приводит к проблемам, когда таких разрывов становится слишком много, то вся логистическая система ломается целиком.