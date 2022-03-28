У России проблемы с перевозкой грузов, на границах — очереди из фур. Что это значит? Нам не доставят товары? Ждать дефицит?

Ко всем экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия добавилась еще одна: логистическая. Датская компания Maersk (лидер на рынке грузоперевозок) заявила об уходе из страны, на наших западных границах возникли огромные очереди из фур, а Финляндия остановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией. К чему может привести такое положение вещей? Ждать ли перебоев с поставками и дефицита в магазинах? Разбираемся вместе с Марией Никитиной кандидатом экономических наук, экспертом по транспортной логистике, основателем N.trans Lab и Валерием Лукинским, профессором НИУ ВШЭ в Петербурге и главным редактором MarketMedia Дмитрием Грозным.
Я вижу много новостей про грузовые контейнеры. Почему они всех так интересуют?
Мария Никитина: контейнерные грузоперевозки – основной способ международного товарообмена. С их помощью доставляют потребительские товары, запчасти, комплектующие и много что еще. При этом в контейнеры можно транспортировать почти любым транспортом: автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным.
Во всем мире чаще всего используют одинаковые по своим параметрам контейнеры. Не важно, что именно вы привезли: детскую одежду или автозапчасти; контейнеры будут одинаковые. И порты, и железная дорога, и корабли во всем мире оснащены так, чтобы такой контейнер обработать, перевезти и отправить дальше. Цеха заводов, крупные и мелкие склады, пограничные пункты проектируются так, чтобы обрабатывать контейнеры.
Такая универсальность позволяет строить очень сложные логистические цепочки: сделанный в китае датский контейнер, может приплыть на американском судне в российский порт, где его перегрузить на железнодорожную платформу местная компания. Когда все работает хорошо, это очень удобно, но разрыв цепочки приводит к проблемам, когда таких разрывов становится слишком много, то вся логистическая система ломается целиком.
Сейчас в России ломаются эти цепочки?
Мария Никитина: сейчас мы наблюдаем не только отказ одной или нескольких компаний работать с Россией. Произошел целый комплекс сбоев: некоторые поставщики отказались продавать товары в Россию. Дальше порты европейских стран отказались принимать суда из РФ, а крупные контейнерные линии отказались от предоставления нам услуг. Все это привело практически к логистическому хаосу. И даже, те компании у которых нет причин отказаться работать с нашей страной, например, такие как китайская OOCL, вынуждены взять паузу, чтобы не оказаться в эпицентре такого хаоса, и не застрять в веренице сбоев товарно-транспортных потоков.
Немаловажное значение имеют страховщики, которые страхуют груз во время морской перевозки. Их риски серьезно возросли, так как на глазах меняются или перестают выполняться международные обязательства. И они отказываются страховать груз из опасений финансовых потерь. То же относится и к банкам, которые ранее финансировали груз в пути следования. Они либо отказываются от кредитования, либо значительно повышают стоимость банковского финансирования.
Кроме того, операторы пытаются вернуть свои порожние контейнеры, которые ждали погрузки или выгружались в России, а теперь из-за отказов не будут использоваться здесь. Это тоже вызывает проблемы. Вместо того что бы заняться полезной работой по новым цепочкам поставок, перевозчики тратят силы на то, чтобы массово вывозить в порты пустые ящики.
Валерий Лукинский
Профессор научной лаборатории исследований в области логистики НИУ ВШЭ в Санкт Петербурге:
Ситуация меняется каждый день и та информация, которая была актуально вчера, сегодня уже устаревает. Пока морские перевозки в Россию столкнулись с приостановкой сервиса морскими линиями и отказом европейских терминалов от работы с грузами для России.
Автомобильные перевозки из Европы продолжают осуществляться, но на международных автомобильных пунктах пропуска возникли очереди. Воздушное пространство над Россией и Европой закрыто, что потребовало изменения маршрутов и привело к увеличению времени доставки. Железнодорожный транзит в/из Европы через Украину остановлен.
Как это все отразится на нас?
Мария Никитина: Россия в значительной степени зависит от импортных поставок. Это и товары народного потребления, и медикаменты, и комплектующие, и различное оборудование, запчасти и многое другое. То есть зависит и от тех, кто их продает и от тех, кто их везет. Нетрудно догадаться, что отказы и тех, и других усиливают общую проблему нормального снабжения страны. Очевидны, что сбои в контейнерных грузоперевозках внесут свой существенный вклад в потенциальный дефицит. По некоторым позициям он может возникнуть уже в середине апреля-начале мая.
Восстановление новых связей, поиск поставщиков, а затем и транспортных провайдеров потребует времени. Но так или иначе, безусловно, выход будет найден. Однако возникнет вопрос цены этого выхода и, как следствие, стоимости товаров в магазинах.
Сейчас крупные дистрибьюторы ищут новых поставщиков, а логисты – новые возможности. Вряд ли этот процесс пройдет совсем безболезненно. Но я думаю, что это не будет совсем уж критичным, так сказать: «без воды и еды не останемся». Но несколько месяцев может быть тяжело.
Дмитрий Грозный
главный редактор MarketMedia:
На этой неделе я был на совещании, в котором участвовал глава Uniqlo в России. На чистом японском он сказал следующее: главная причина приостановки нашей работы в России — разрыв логистических цепочек, мол, мы не можем ввести в Россию ни наши товары, ни торговое, ни IT-оборудование. Компания, которая продает недорогой одежды примерно на 20 млрд евро по идее хоть немного да разбирается в бизнесе. Поэтому если не получается у нее, то как же у других тогда? Проблема огромна — каждый день слышу: не можем завести рыбу, не можем завести вино и т.д. Во многом поэтому рост цен на многие продукты опережает темпы укрепления иностранной валюты.
Говорить о том, на сколько времени хватит товаров у оптовиков — все-равно, что мерить ту самую пресловутую среднюю температуру по больнице. Кому-то повезло — и он пополнил склады 23 февраля, а другой собирался встретить фуры или контейнеры из-за границы 25-го и возможно ждет до сих пор.
Валерий Лукинский
Профессор научной лаборатории исследований в области логистики НИУ ВШЭ в Санкт Петербурге:
Есть несколько альтернативных вариантов [доставки грузов в Россию], один из которых – через порты Дальнего Востока (Восточный, Владивосток). Далее о железной дороге, которая, однако, уже очень перегружена. Что это значит? Цены вырастут, но товары найдут новые логистические пути.
Коснется ли это нашего экспорта?
Мария Никитина: тут как ни странно все легче в части отказа от контейнерных перевозок. На экспорт поставляется, в основном, сырье, а оно, как правило, перевозится другим способом. Те же товары, что экспортировались в контейнерах, могут перевозиться и иным способом, правда это снижает конкурентоспособность наших производителей. Но как известно, «потерявши голову, по волосам не плачут». Так что для экспортеров отказ контейнерных линий сейчас все же – меньшее из зол.
Куда большим ударом для них могут быть различные эмбарго, отказы от приема грузов в портах. То, что по факту уже происходит сейчас.
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