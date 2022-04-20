Продажи смартфонов в России в марте упали почти на четверть

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу сети «Связной», продажи смартфонов в России в марте 2022 года снизились на 23% в шутках и на 22% в деньгах. В «Ситилинке» за прошедший месяц наблюдали «небольшое снижение спроса», тогда как в денежном выражении продажи соответствовали 2021 году.

В целом первом квартале 2022-го продажи смартфонов в России выросли на 2% и достигли 6,6 миллиона устройств. В денежном выражении они увеличились на 14% и составили 178,5 миллиарда рублей. Как подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо», пик продаж пришелся на последнюю неделю февраля — за тот период было реализовано более 10% от совокупного объема продаж за квартал.

Больше всего смартфонов продала компания Samsung, доля которой на российском рынке составила 33%. Второе место у Redmi (20%), замыкает тройку лидеров Apple (15%). В денежном выражении больше всего выручили Apple (40%), на Samsung пришлось 29% продаж, на Redmi — 11%, еще 4% — на Realmi.

Напомним, в начале апреля крупные ритейлеры электроники в России начали выкупать и перепродавать подержанные смартфоны. Эксперты уверены: в ближайшее время на фоне дефицита и роста цен подобные программы запустят все участники рынка. К концу марта стоимость техники Apple в России увеличилась в несколько раз. iPhone подорожали на четверть, ценник за некоторые ноутбуки вырост почти на 150%. Позже ритейлеры оценили запасы техники Apple и Samsung в российских магазинах — и вот на сколько их хватит.