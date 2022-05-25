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В России начали снижаться цены. Это первая дефляция с августа 2021 года

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В Росси впервые с августа 2021 года зафиксировали снижение стоимости товаров. Тогда это было связано с удешевлением фруктов и овощей. Теперь индекс потребительских цен с 14 по 20 мая 2022 года составил 99,98%, сообщает Росстат.

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Больше всего цены понизились на огурцы (-9,4%), капусту (-6,2%), помидоры (-4,32%), куриные яйца (-3,6%). Однако продолжают дорожать лук и картофель. Цены на них в среднем по стране выросли на 3,41% и 2,77%, соответственно.

Стоимость непродовольственных товаров изменилась несущественно. Спички подорожали на 1,78%, туалетное мыло — на 1,54%, смартфоны подешевели на 1,5%, а плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные — почти на 1%. Также почти не изменились цены на услуги. Исключение — полет в салоне экономического класса самолета подешевел на 3,5%.

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