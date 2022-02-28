Сбербанк и ВТБ резко подняли ставки по вкладам в рублях и валюте

Сбербанк с 1 марта повышает доходность по «СберВкладу» до 16,5%. Если у клиента есть годовая подписка на «СберПрайм», то ставка по вкладу вырастет до 18%. Вклады «Валютный Сохраняй» в долларах будут приносить доход в 5%, в евро — 3,5%. Ставка по вкладу «Валютный Управляй» составит 3% в долларах и 2% в евро, сообщил банк.

Накануне о повышении ставок по рублевым и валютным вкладам заявлял ВТБ. Максимальный доход по рублевым депозитам будет доходить до 18%, вклад в долларах сроком на три месяца составит 5% годовых, в евро — 4% годовых. Кроме того, до 8% увеличит ставку по вкладу в долларах на 12 месяцев Совкомбанк. Такое решение принято из-за повышения ключевой ставки Банком России до 20%.

Напомним, россияне сняли со своих счетов рекордные 1,4 трлн рублей наличными. Об этом сообщил Центробанк России. Крупнейшие российские банки заявили, что не будут повышать процентные ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки.