Насколько упадут доходы россиян в этом году? Когда они снова начнут расти? Отвечают экономисты

Как изменятся доходы россиян к концу года?

Олег Мисько: «Глобальный ответ — они будут падать. Причем падение это будет идти по нескольким направлениям. Во-первых, кто-то столкнется со снижением номинальных доходов, проще говоря, ему реально будут меньше платить. Часть компаний уже объявила о пересмотре бюджета на оплату труда: будут резаться премии, доплаты и бонусы.

Во-вторых, практически все (даже те, кому зарплату прибавят) столкнутся с падением реальных доходов, то есть инфляция будет расти быстрее, чем выплаты от работодателя. Оценки тут самые разные: снижение прогнозируют от 8% до 30% к концу года. Мне кажется, истина, как водится, посередине и реальные доходы россиян упадут примерно на 12%—15%.

Что это значит для населения? Скорее всего, мы уберем из потребления то, что позволяли себе в качестве излишка. Для кого-то это новый автомобиль, для других — лишний предмет одежды или поездка на такси, когда можно добраться автобусом, а для кого-то — мясо или свежие фрукты».