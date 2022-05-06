Насколько упадут доходы россиян в этом году? Когда они снова начнут расти? Отвечают экономисты

На фоне спецоперации, санкций и ухода западных компаний с рынка доходы россиян падают. В первом квартале 2022 года снижение составило 1,2%. В дальнейшем, если верить прогнозам, оно будет только наращивать темпы. Чего ждать к концу года и когда денег у населения вновь станет больше — «Собака.ru» спросила об этом декана факультета экономики Европейского университета Юлию Вымятнину и заведующего кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС Олега Мисько.
Как изменятся доходы россиян к концу года?
Олег Мисько: «Глобальный ответ — они будут падать. Причем падение это будет идти по нескольким направлениям. Во-первых, кто-то столкнется со снижением номинальных доходов, проще говоря, ему реально будут меньше платить. Часть компаний уже объявила о пересмотре бюджета на оплату труда: будут резаться премии, доплаты и бонусы.
Во-вторых, практически все (даже те, кому зарплату прибавят) столкнутся с падением реальных доходов, то есть инфляция будет расти быстрее, чем выплаты от работодателя. Оценки тут самые разные: снижение прогнозируют от 8% до 30% к концу года. Мне кажется, истина, как водится, посередине и реальные доходы россиян упадут примерно на 12%—15%.
Что это значит для населения? Скорее всего, мы уберем из потребления то, что позволяли себе в качестве излишка. Для кого-то это новый автомобиль, для других — лишний предмет одежды или поездка на такси, когда можно добраться автобусом, а для кого-то — мясо или свежие фрукты».
Юлия Вымятнина: «Точные цифры падения доходов сложно предсказать, ведь они зависят от целого ряда факторов: что будет с санкциями, сколько иностранных компаний уйдет из России, какие меры поддержки предпримет государство. Пока мы видим довольно серьезные оценки стоимости помощи для предприятий и отдельных граждан — Минфин говорит о 4 трлн рублей.
Нельзя игнорировать и внешние факторы, включая ожидаемую очередную волну COVID-19. Она может привести к локдаунам и еще большим проблемам с логистикой, что, в свою очередь, приведет к новому скачку цен и падению реальных доходов.
Если говорить о каких-то средних цифрах, то можно обратиться к тем прогнозам, которые дают различные аналитики и официальные ведомства. Падение ВВП ожидается на 8%—10% в этом году. Очень приблизительно можно сказать, что примерно на такую величину в среднем могут упасть и реальные доходы россиян. Правда, часть этого снижения может быть компенсировано различными дополнительными выплатами и другими мерами поддержки (к примеру, кредитными каникулами). Так что падение доходов может быть несколько меньшим, чем падение ВВП».
У кого доходы просядут сильнее всего?
Олег Мисько: «У всех работников экономики избыточного потребления (от работников ресторанов до таксистов). Ситуация с бюджетниками будет несколько сложнее. Насколько я знаю, снижать зарплаты в госсекторе не собираются, но могут срезать ставки или отправить наиболее пожилых сотрудников на пенсию. Плюс, в бюджетных организациях больше возможностей корректировать надбавки и премии, из которых состоит большая часть дохода сотрудников. Но в целом ситуация тут стабильнее и доходы просядут меньше: на 5%—8%.
Ну и не надо забывать про безработицу, которая может достигнуть 10%, хотя при нормальной ситуации она должна держаться на уровне 3%—5%. Здесь под угрозой те, кто работал на ушедшие из России компании, а также те, кто был завязан на их работу. К примеру, автомобильный завод привлекает огромное количество поставщиков, которые нанимают инженеров, рабочих, грузчиков, водителей, логистов. При его закрытии все они рискуют остаться без зарплаты».
Юлия Вымятнина: «Прежде всего, пострадают получатели фиксированных доходов — пенсии, стипендии, пособия. Даже если эти выплаты индексируются на величину официальной инфляции, это происходит post factum, то есть больше, чем через год после роста цен. Правительство понимает это и предполагает разного рода компенсации и разовые выплаты, но вряд ли эти действия в полной мере компенсируют потерю покупательной способности.
Следующая категория тех, кто пострадает сильнее, — потерявшие работу. Здесь многое зависит от отрасли. Очевидные кандидаты на потерю работы — те, кто работал в иностранных компаниях, принявших решение прекратить бизнес в России. В зависимости от того, как именно компания прекратила свой бизнес, производство может продолжиться при введении внешнего управления, быть переданным российским сотрудникам компании или просто прекращено. Будут сложности с работой у тех отраслей, функционирование которых сильно осложнено санкциями. Это может быть связано с невозможностью получения импортных комплектующих (например, в автопромышленности), с изменением условий работы и возможностью продавать товары/услуги (авиаперевозки, все, что связано с нефтью и нефтепродуктами, в меньшей степени — с газом)».
Юлия Вымятнина
декан факультета экономики Европейского университета:
Наконец, потребительский спрос уже сокращается – после активных закупок «про запас» в марте, в апреле траты уже снизились, люди переходят в режим экономии. Это ударит по всем тем отраслям, товары и услуги которых не являются необходимыми для выживания. Люди будут меньше тратить на кафе и рестораны (будут больше готовить сами, есть фаст-фуд или полуфабрикаты), меньше ходить в парки аттракционов, в кино или театры, сократят поездки на отдых. Насколько сильным будет это сокращение зависит от того, как будет развиваться общая ситуация, а также насколько бизнес в соответствующих отраслях сможет позволить себе снижать цены, чтобы удержать потребителей (т.е. работать без прибыли, возможно, даже в убыток какое-то время). Тут, конечно, будет ощущаться и наследие пандемии. С одной стороны, часть бизнеса научилась работать в новых форматах (например, доставлять ресторанные блюда на дом). С другой, за время пандемии и разного рода ограничений с ней связанных у бизнеса в этих отраслях сильно уменьшилась подушка безопасности, а значит и возможности для маневра в новых сложных условиях.
Когда ждать стабилизации и последующего роста доходов?
Олег Мисько: «Прогнозировать здесь очень сложно, можно говорить лишь о некоторых реперных точках. Первая из них — окончание горячей фазы и отмена хотя бы части санкций. Вторая — возвращение зарубежных компаний и перезапуск некоторых отраслей экономики. С этого момента пройдет не менее полугода прежде, чем ситуация с доходами как-то стабилизируется.
На восстановление упавших доходов при самом благоприятном сценарии может уйти минимум год. Все зависит от того, насколько эффективно государство будет предпринимать меры для стимулирования экономики. Однако, если будут сняты только самые жесткие санкции, а программа восстановления будет недостаточно продумана, то мы можем столкнуться со стагнацией. Автоматического отката к прежним позициям ждать не стоит. Так, если на рынке труда окажется очень много людей и на одну вакансию будут претендовать в среднем не 1,5 человека, а 3, то никаких мотивов поднимать зарплату у работодателей не будет и восстановление доходов может занять годы».
Юлия Вымятнина: «Продолжительность падения зависит от того, насколько долго продлится нынешнее состояние неопределенности. Пока в 2023 году можно ожидать постепенного замедления проблем — экономический рост, скорее всего, останется отрицательным, но уже в районе -1— 2%, инфляция будет также замедляться. Соответственно, и темпы снижения доходов населения снизятся. То есть, в 2022 году будет хуже, чем в 2021, а в 2023 году будет еще хуже, но уже не настолько.
Если не реализуется какой-то очень маловероятный сценарий с очень плохими вводными, ситуация стабилизируется к 2024 году. Тогда можно ожидать стабилизации доходов и возвращения экономического роста. Но восстановление также будет неоднородным по разным отраслям экономики. Сценарий быстрого отскока в «как было», я полагаю, невозможным. Страна утратила свою репутацию более-менее предсказуемого контрагента с понятными «правилами игры». А утраченная репутация, утраченное доверие восстанавливаются долго».
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