8 главных дизайн-бюро Петербурга: Studio APAA, Tol'ko Interiors, DA Bureau, Rymar.studio, Neymand Studio, а еще визионеры Юнона Незванкина, Вова Спакис и Анастасия Хальчицкая

POV: вот главные дизайн-бюро в Петербурге прямо сейчас! Сияют так, что в фэшн-бутики и рестораны теперь ходят «на интерьеры», а заказчики — фаундер Ushatava Нино Шаматава, коллекционер Сергей Лимонов, основатель проекта Masters Полина Бондарева, ресторатор Дмитрий Блинов — становятся друзьями.
Рил: а вот их главные премьеры — воссозданный по архивным фотографиям курзал в Сестрорецке, апартаменты в модном Hideout Residence, московский флагман IRNBY на Кузнецком Мосту с вайбом библиотеки, бутик-отель Almaz на Петровском острове с музейным фондом дизайн-объектов и сенсационный пятизвездочный House of Faith в историческом здании 1889 года — отель и штаб-квартира совриск-фонда Limonov Art Foundation.
Юнона Незванкина
Автор бутиков IRNBY и Predubezhdai, а прямо сейчас работает над спортивным залом Анастасии Мироновой в Hideout!
Studio APAA
Алексей Пенюк и Анастасия Артемьева готовят серию интерьерных блокбастеров — от грандиозного ресторана «Невский, 1» до бутикового вау-отеля Almaz!
Tol'ko Interiors
Николай Колосков и экс-партнер Tol'ko Interiors Дмитрий Горохов — адепты овала, ленинградского авангарда и мастера тихой выразительности!
Rymar.studio
Максим и Ирина Рымарь — авторы культовых пространств Masters Bookstore, концепт-стора Studio Slow и той самой студии пилатеса из рилсов Botanica!
Neymand Studio
Евгений Нейманд — автор апартаментов Hideout Residence и лавки Salumeria, который через год закончит два (шикарных!) проекта для гастро-империи italy на Итальянской улице (ждем файндайнинг!)
Вова Спакис
Как выпускник Академии Штиглица стал главным архитектором русских фэшн-брендов?
Анастасия Хальчицкая
Автор ресторана Bergamot придумывает восхитительные интерьеры mix and match
DA Bureau
Борис Львовский придумал интерьеры клуба Department 57 и бара El Copitas, а еще в ответе за ребрендинг Ekonika и Poison Drop, Московского рынка в Казани и кинотеатра «Мираж» на Петроградской!
Бохо-интерьеры с актуальным совриском от Юноны Незванкиной — это кутюр, а не прет-а-порте: в два супермодных бутика IRNBY в Петербурге и Москве и в магазины-инсталляции Predubezhdai (да, у Юноны с фитнес-дивой Анастасией Мироновой дизайн-броманс!) ходят как в музей.
Рестораны Closer, «Перемена» by Duo Band и «Библиотека» в Переделкино — в эти проекты не в последнюю, а то и в первую очередь ходят «на интерьер» от сооснователей архитектурного бюро APAA Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой. Вот список их ближайших премьер: Сестрорецкий курзал (восстановленное по архивным фотографиям здание 1900 года!), бутик-отель Almaz на Петровской косе (барельефы — ин!), грандиозный отель House of Faith с хайлайтами российского совриска из коллекции Сергея Лимонова.
Адепт овала, ленинградского авангарда и мастер тихой выразительности, сооснователь Tol'ko Interiors Николай Колосков вместе с экс-партнером Денисом Гороховым умеет выбрать для своих интерьеров лучший каст предметов коллекционного дизайна (Пруве! Ле Корбюзье! Сааринен!). Даже свою студию в бывшем флигеле АТС на Петроградской стороне они превратили в галерею с винтажными имзами и Соттсассом.
Авторы модных камерных пространств в Петербурге (книжный Masters bookstore и концепт-стор Studio slow!), архитекторы Максим и Ирина Рымарь строят свои самые масштабные проекты по всей стране: комплекс для ФК «Краснодар» (10 000 футуристических квадратов!) в Адыгее, эстетский ипподром в Казани и стадион с фасадом из травертина, который называют «краснодарский колизей».
Автор двухэтажных апартаментов в модном Hideout Residence (всё от камина до ткани сделано на заказ!), дизайнер Евгений Нейманд следует теории модулора Ле Корбюзье: пространство должно быть соразмерным человеку и обязательно функциональным. Поэтому в его студию за модным, но удобным дизайном пришли эстеты из ресторанной группы italy: через год Neymand Studio закончит два (шикарных!) проекта на Итальянской улице (ждем файндайнинг!).
Получается, флагманский архитектор русских фэшн-брендов: выпускник Академии Штиглица построил три бутика для модного дома Ushatava и пространство для стритвир-визионеров Liars Collective, а еще спроектировал квартиру для соосновательницы Ushatava Нино Шаматава.
Интерьеры mix and match: иконические кресла модерниста Сержиу Родригеса и церковная скамья XVIII века в бетонном доме, антик-гобелен и алый лак в новом ресторане «Бергамот», находки с «Авито» и респектабельные бренды в собственной квартире (дикой красоты!).
Архитектурное бюро, основанное Борисом Львовским одиннадцать лет назад в Петербурге, триумфально шагает по миру (200 наград в области архитектуры и дизайна!). Суперсила DA Bureau — продуктовый подход и концепт-пространства, которые команда строит в Москве, Казани, Омске, Сочи, Ереване, Лондоне, Дубае, Вене, на Бали и в Лос-Анджелесе. В родном городе Львовский тоже очень занят: среди новых проектов — нарядный ресторан Maison Rouge, ребрендинг культового бара El Copitas и биохакинг-центр One.
Текст: Ксения Гощицкая
