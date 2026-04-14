Иллюминаторы, винтажные имзы и дисциплина пространства: чем живет дизайн-бюро Tol'ko Interiors в бывшем флигеле АТС на Петроградке

Адепт овала, ленинградского авангарда и мастер тихой выразительности, сооснователь Tol'ko Interiors Николай Колосков вместе с экс-партнером Денисом Гороховым умеет выбрать для своих интерьеров лучший каст предметов коллекционного дизайна (Пруве! Ле Корбюзье! Сааринен!). Даже свою студию в бывшем флигеле АТС на Петроградской стороне они превратили в галерею с винтажными имзами и Соттсассом.
ДНК стиля Tol'ko Interiors?
Тихая выразительность: сложные нейтральные палитры, сочетание фактур, искусство или предметный дизайн как композиционный центр пространства. Интерьер не должен быть перегружен. Важно, чтобы он был цельным, а не набором декоративных решений. Один из заказчиков очень точно заметил, что в нашей работе чувствуется «дисциплина пространства».
Супертренды дизайна прямо сейчас?
После периода очень визуально насыщенных проектов появляется запрос на более спокойную эстетику — тактильный минимализм. Интерьер становится более чувственным, его хочется ощущать.
В проекте квартиры в ЖК «Леонтьевский мыс» учтены виды и контекст пространства — круглые иллюминаторы двери напоминают о корабельной эстетике
Самые интересные объекты Tol'ko Interiors в Петербурге?
Загородный дом в поселке Osko-Village: каждый объект в этом интерьере — икона дизайна. Мы кастомизировали классику: кресла LC Ле Корбюзье обтянули голубым текстилем, а стулья Tulip Ээро Сааринена — красно-оранжевыми пикселями ткани Kvadrat. Предполагалось, что это будет «бежевый» интерьер, но в процессе разработки проекта возник цвет, и это изменило всю концепцию. В панорамной квартире на Леонтьевском мысе мы учли виды, свет и пластику пространства. Сам дом напоминает корабль, поэтому мы решили это подчеркнуть металлическим стеллажом дизайна Дитера Рамса и дубовыми маятниковыми дверьми с круглыми стеклами-иллюминаторами, чем‑то напоминающими работы бруталиста Жана Пруве. И конечно, наша студия-галерея Tol'ko на Петроградской стороне в здании старого флигеля АТС, где я собрал коллекцию винтажных культовых предметов: 6‑метровый диван De Sede DS‑600, диван Maralunga по дизайну Вико Маджистретти для фабрики Cassina, торшер Этторе Соттсасса для Artemide, 13 массивных кресел Vitra Lobby Chair по дизайну Имзов.
Частный дом в поселке Osko-Village должен был быть «бежевым», но в процессе стройки возник цвет и акценты на коллекционных объектах дизайна
Над чем работаете прямо сейчас?
Заканчиваем несколько частных интерьеров, в том числе большой загородный дом в Солнечном. Нам было бы очень интересно больше работать с общественными пространствами — ресторанами, галереями, культурными площадками. Такие проекты дают возможность мыслить масштабнее. Самые интересные заказы те, где есть возможность переосмыслить пространство и создать цельную архитектурную среду.
Вы научились балансировать творчество и бизнес-задачи?
Честно говоря, в нашей профессии это довольно сложная задача. Я вырос в творческой среде, где бизнес точно не был ни на первом, ни на втором и даже ни на третьем месте.
Учился в школе при Академии Штиглица, а потом еще шесть лет в самой академии — главными всегда были идея, форма, композиция, культура визуального мышления. Но когда начинаешь заниматься реальными проектами, быстро понимаешь, что дизайн — это еще и бюджеты, сроки, подрядчики, производство. Без учета, регламентов и структурирования этапов проекта невозможно вести студию. Важнее всего — сохранять баланс.
В какое искусство вы инвестируете?
Я обращаю внимание на вещи, в которых чувствуется ясная художественная идея, авторский жест и сильная пластика, будь то живопись, скульптура или предметный дизайн. Многие такие предметы с ярмарок Cosmoscow, blazar или PAF мне хочется интегрировать в свои проекты. А сам я — адепт ленинградского авангарда и художников-нонконформистов: Владимира Загорова, Геннадия Зубкова, Алексея Гостинцева, Геннадия Устюгова.
Какой прием может «сделать» интерьер?
Прием, который я очень люблю и часто использую, — овальная форма. Я, наверное, настоящий адепт овалов! Практически в каждом проекте Tol'ko Interiors они где‑то да появляются: в планировке, проемах, мебели или деталях.
Текст: Ксения Гощицкая
