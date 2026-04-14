Иллюминаторы, винтажные имзы и дисциплина пространства: чем живет дизайн-бюро Tol'ko Interiors в бывшем флигеле АТС на Петроградке

Над чем работаете прямо сейчас?

Заканчиваем несколько частных интерьеров, в том числе большой загородный дом в Солнечном. Нам было бы очень интересно больше работать с общественными пространствами — ​ресторанами, галереями, культурными площадками. Такие проекты дают возможность мыслить масштабнее. Самые интересные заказы те, где есть возможность переосмыслить пространство и создать цельную архитектурную среду.

Вы научились балансировать творчество и бизнес-­задачи?

Честно говоря, в нашей профессии это довольно сложная задача. Я вырос в творческой среде, где бизнес точно не был ни на первом, ни на втором и даже ни на третьем месте.

Учился в школе при Академии Штиглица, а потом еще шесть лет в самой академии — ​главными всегда были идея, форма, композиция, культура визуального мышления. Но когда начинаешь заниматься реальными проектами, быстро понимаешь, что дизайн — ​это еще и бюджеты, сроки, подрядчики, производство. Без учета, регламентов и структурирования этапов проекта невозможно вести студию. Важнее всего — ​сохранять баланс.