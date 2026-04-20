Фрэнч-тач, лепнина и великая симметрия: что нужно знать о дизайн-бюро автора ресторана Bergamot Анастасии Хальчицкой?

Интерьеры mix and match: иконические кресла модерниста Сержиу Родригеса и церковная скамья XVIII века в бетонном доме, антик-гобелен и алый лак в новом ресторане «Бергамот», находки с «Авито» и респектабельные бренды в собственной квартире (дикой красоты!).
Дизайнер Анастасия Хальчицкая на строительстве дома в Карелии
ДНК вашего стиля?
Главный принцип — mix and match: я обожаю сочетать коллекционные дизайн-объекты и премиальные бренды с артефактами, найденными на «Авито» и блошиных рынках.
Что нового? Какие важные проекты сделали?
Это петербургская квартира для моей семьи в доме 1880‑х годов постройки. Главная ценность — лепнина, которая сохранилась в прекрасном состоянии: мы ее почистили и законсервировали. Окна были заменены пластиковыми еще прежними владельцами, но мне удалось снять лекала с исторической расстекловки из соседней квартиры и заказать деревянные. Мы с рабочими долго экспериментировали с углами: я хотела, чтобы они были плавными, как делали когда‑то в СССР.Мы отыскали эту технологию и специальный инструмент — вышло идеально.
Анфилада с проемами из алого лака стала акцентным архитектурным приемом в ресторане «Бергамот»
Каким из своих общественных интерьеров гордитесь?
В декабре 2025‑го открылся ресторан «Бергамот» Олега Перфилова и Алены Мельниковой с моим дизайном. Архитектурной задачей было создание максимально симметричного пространства. Симметрию мы усилили с помощью анфилады, которую подчеркнули лакированными алыми проемами. В интерьере «Бергамота» важно искусство — графика мишленовского шеф-повара Алана Пассара и работы символиста Ксении Лунд. А фрэнч-тач дает гобелен мастерской Жюля Пансю середины XX века.
Дайте совет: в каких современных художников инвестировать?
Обратите внимание на стеклянные скульптуры музейного уровня Марии Кошенковой или живопись и объекты самарского художника и основателя арт-группы «Лаборатория» Владимира Логутова.
Самые интересные бренды предметного дизайна в России?
Линия коллекционного дизайна марки Modénature. Фабрика интерьерного предмета Vetvi. Керамика мастерской Native Ceramics.
В частный дом в Карелии Хальчицкая собрала музейную коллекцию оригинальной мебели 1950–1970-х годов
Текст: Ксения Гощицкая
