Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Дизайн
Дизайн

Поделиться:

Фрэнч-тач, лепнина и великая симметрия: что нужно знать о дизайн-бюро автора ресторана Bergamot Анастасии Хальчицкой?

Интерьеры mix and match: иконические кресла модерниста Сержиу Родригеса и церковная скамья XVIII века в бетонном доме, антик-гобелен и алый лак в новом ресторане «Бергамот», находки с «Авито» и респектабельные бренды в собственной квартире (дикой красоты!).

Дизайнер Анастасия Хальчицкая на строительстве дома в Карелии
Фото предоставлено Анастасией Хальчицкой

ДНК вашего стиля?

Главный принцип — mix and match: я обожаю сочетать коллекционные дизайн-объекты и премиальные бренды с артефактами, найденными на «Авито» и блошиных рынках.

Что нового? Какие важные проекты сделали?

Это петербургская квартира для моей семьи в доме 1880‑х годов постройки. Главная ценность — лепнина, которая сохранилась в прекрасном состоянии: мы ее почистили и законсервировали. Окна были заменены пластиковыми еще прежними владельцами, но мне удалось снять лекала с исторической расстекловки из соседней квартиры и заказать деревянные. Мы с рабочими долго экспериментировали с углами: я хотела, чтобы они были плавными, как делали когда‑то в СССР.Мы отыскали эту технологию и специальный инструмент — вышло идеально.

Анфилада с проемами из алого лака стала акцентным архитектурным приемом в ресторане «Бергамот»
Фото предоставлено Анастасией Хальчицкой

Каким из своих общественных интерьеров гордитесь?

В декабре 2025‑го открылся ресторан «Бергамот» Олега Перфилова и Алены Мельниковой с моим дизайном. Архитектурной задачей было создание максимально симметричного пространства. Симметрию мы усилили с помощью анфилады, которую подчеркнули лакированными алыми проемами. В интерьере «Бергамота» важно искусство — графика мишленовского шеф-повара Алана Пассара и работы символиста Ксении Лунд. А фрэнч-тач дает гобелен мастерской Жюля Пансю середины XX века.

Квартиру Анастасии в доме 1880 года постройки можно считать учебником по ремонту старого фонда
Фото предоставлено Анастасией Хальчицкой

Интеграция современного искусства даже в офисные проекты – супертренд
Фото предоставлено Анастасией Хальчицкой

Дайте совет: в каких современных художников инвестировать?

Обратите внимание на стеклянные скульптуры музейного уровня Марии Кошенковой или живопись и объекты самарского художника и основателя арт-группы «Лаборатория» Владимира Логутова.

Самые интересные бренды предметного дизайна в России?

Линия коллекционного дизайна марки Modénature. Фабрика интерьерного предмета Vetvi. Керамика мастерской Native Ceramics.

В частный дом в Карелии Хальчицкая собрала музейную коллекцию оригинальной мебели 1950–1970-х годов
Фото предоставлено Анастасией Хальчицкой

Текст: Ксения Гощицкая

Люди:
Анастасия Хальчицкая

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: