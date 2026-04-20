Фрэнч-тач, лепнина и великая симметрия: что нужно знать о дизайн-бюро автора ресторана Bergamot Анастасии Хальчицкой?

ДНК вашего стиля?

Главный принцип — mix and match: я обожаю сочетать коллекционные дизайн-объекты и премиальные бренды с артефактами, найденными на «Авито» и блошиных рынках.

Что нового? Какие важные проекты сделали?

Это петербургская квартира для моей семьи в доме 1880‑х годов постройки. Главная ценность — лепнина, которая сохранилась в прекрасном состоянии: мы ее почистили и законсервировали. Окна были заменены пластиковыми еще прежними владельцами, но мне удалось снять лекала с исторической расстекловки из соседней квартиры и заказать деревянные. Мы с рабочими долго экспериментировали с углами: я хотела, чтобы они были плавными, как делали когда‑то в СССР.Мы отыскали эту технологию и специальный инструмент — вышло идеально.