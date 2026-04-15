Фибробетон, краснодарский колизей и перфектная плетеная кожа: хайлайты дизайн-бюро Rymar.studio Максима и Ирины Рымарь

ДНК вашей студии?

Rymar.studio работает с пространством: мы выстраиваем баланс между пустотой и наполненностью (предметами или архитектурными конструкциями), между функциональностью помещения и его логистикой. Это сложная задача — ​сделать основу, которую потом можно декорировать как угодно: чтобы от какой‑­нибудь перестановки мебели интерьер не развалился. Наши любимые материалы — ​камень, металл, дерево, бетон, нержавеющая сталь. Миксуем их так, чтобы получить парадоксальные сочетания фактур. Практически никогда не используем напечатанные принты: если паттерн, то обязательно объемный, например, плетеная кожа. Когда делали интерьеры комплекса для ФК «Краснодар», взяли для фасадов патинированную медь — ​это вечный материал, который долго и красиво темнеет. Недавно построили уже третий дом из ­фибробетона. Это уникальный материал: после обработки пескоструем поверхность фибробетона отливает металлическим блеском.