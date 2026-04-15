Фибробетон, краснодарский колизей и перфектная плетеная кожа: хайлайты дизайн-бюро Rymar.studio Максима и Ирины Рымарь

Авторы модных камерных пространств в Петербурге (книжный Masters bookstore и концепт-стор Studio slow!), архитекторы Максим и Ирина Рымарь строят свои самые масштабные проекты по всей стране: комплекс для ФК «Краснодар» (10 000 футуристических квадратов!) в Адыгее, эстетский ипподром в Казани и стадион с фасадом из травертина, который называют «краснодарский колизей».
Дизайнеры Максим и Ирина Рымарь в брендзоне Antonio Lupi, созданной ими для шоурума AND28
ДНК вашей студии?
Rymar.studio работает с пространством: мы выстраиваем баланс между пустотой и наполненностью (предметами или архитектурными конструкциями), между функциональностью помещения и его логистикой. Это сложная задача — сделать основу, которую потом можно декорировать как угодно: чтобы от какой‑нибудь перестановки мебели интерьер не развалился. Наши любимые материалы — камень, металл, дерево, бетон, нержавеющая сталь. Миксуем их так, чтобы получить парадоксальные сочетания фактур. Практически никогда не используем напечатанные принты: если паттерн, то обязательно объемный, например, плетеная кожа. Когда делали интерьеры комплекса для ФК «Краснодар», взяли для фасадов патинированную медь — это вечный материал, который долго и красиво темнеет. Недавно построили уже третий дом из фибробетона. Это уникальный материал: после обработки пескоструем поверхность фибробетона отливает металлическим блеском.
Лейтмотивом дизайна бутика авангардной моды Studio Slow стал брутализм
Самые интересные объекты в Петербурге от Rymar.studio?
Из любимых — Masters Bookstore, бренд-зона Antonio Lupi в дизайн-пространстве AND28, студия пилатеса Botanica. Сделали интерьер магазина Studio slow — нам очень отозвался заказ: без лишней отделки, все построено на брутальности материалов. Мы использовали газобетонные блоки, промышленную пленку, бетон и сталь, потому что видим красоту в простоте. Считаем петербургским проект московской концепт-галереи Space Four — там мы поработали с архитектурой, выстроив двухуровневый шоурум на месте бывшей арки. И конечно, частные интерьеры: квартира с террасой в новом доме на Большом проспекте, пентхаусы в ЖК «Леонтьевский мыс» и Golden City, частные дома в Сестрорецке и Репино. Уже готова квартира для основательницы школы Masters Полины Бондаревой, сейчас в ней идет размещение искусства.
Дерево, стекло и много света — и вот готова одна из самых красивых студий пилатеса в Петербурге Botanica
Над чем работаете прямо сейчас?
Больше всего ждем завершения строительства своего дома на Финском заливе и утверждения эпичного проекта гостиничного комплекса в Курортном районе.
Петербургское пространство Masters Bookstore объединило книжный магазин, галерею современного искусства и кофейню
Самые интересные бренды предметного дизайна в России?
Коллекционные объекты экспериментальной мастерской по работе со стеклом Fresh Glass. Мебель и декоративные предметы из дерева ручной работы от Дениса Милованова. Дизайн-объекты мастерской Lavdansky studio — мебель с сакральным контекстом, где используют такие ремесленные техники, как басма, чеканка, литье и ковка.
При строительстве домов в Rymar.studio используют самые крутые материалы, например фибробетон
Посоветуйте классные мастерские в Петербурге!
Столярное производство Main Pro. Мастерская изделий из всех видов камня на заказ «Роден». И студия «Квадрат» перфектно работает с металлом.
Дерево, сталь, натуральный камень и минимум принтов, но максимум фактур — принцип работы студии
Какой прием может «сделать» интерьер?
К счастью, нет универсального рецепта, иначе все интерьеры были бы как по одному лекалу. Декор можно построить вокруг чего угодно — картины, люстры, бабушкиного комода, но в основе интерьера всегда композиция, пропорции помещения и логика пространства.
Текст: Ксения Гощицкая
