Фибробетон, краснодарский колизей и перфектная плетеная кожа: хайлайты дизайн-бюро Rymar.studio Максима и Ирины Рымарь

Авторы модных камерных пространств в Петербурге (книжный Masters bookstore и концепт-стор Studio slow!), архитекторы Максим и Ирина Рымарь строят свои самые масштабные проекты по всей стране: комплекс для ФК «Краснодар» (10 000 футуристических квадратов!) в Адыгее, эстетский ипподром в Казани и стадион с фасадом из травертина, который называют «краснодарский колизей».

Фото предоставлено командой Rymar.studio

Дизайнеры Максим и Ирина Рымарь в брендзоне Antonio Lupi, созданной ими для шоурума AND28

ДНК вашей студии?

Rymar.studio работает с пространством: мы выстраиваем баланс между пустотой и наполненностью (предметами или архитектурными конструкциями), между функциональностью помещения и его логистикой. Это сложная задача — ​сделать основу, которую потом можно декорировать как угодно: чтобы от какой‑­нибудь перестановки мебели интерьер не развалился. Наши любимые материалы — ​камень, металл, дерево, бетон, нержавеющая сталь. Миксуем их так, чтобы получить парадоксальные сочетания фактур. Практически никогда не используем напечатанные принты: если паттерн, то обязательно объемный, например, плетеная кожа. Когда делали интерьеры комплекса для ФК «Краснодар», взяли для фасадов патинированную медь — ​это вечный материал, который долго и красиво темнеет. Недавно построили уже третий дом из ­фибробетона. Это уникальный материал: после обработки пескоструем поверхность фибробетона отливает металлическим блеском.

Фото предоставлено командой Rymar.studio

Лейтмотивом дизайна бутика авангардной моды Studio Slow стал брутализм

Самые интересные объекты в Петербурге от Rymar.studio?

Из любимых — ​Masters Bookstore, бренд-зона Antonio Lupi в дизайн-­пространстве AND28, студия пилатеса Botanica. Сделали интерьер магазина Studio slow — ​нам очень отозвался заказ: без лишней отделки, все построено на брутальности материалов. Мы использовали газобетонные блоки, промышленную пленку, бетон и сталь, потому что видим красоту в простоте. Считаем петербургским проект московской концепт-­галереи Space Four — ​там мы поработали с архитектурой, выстроив двухуровневый шоурум на месте бывшей арки. И конечно, частные интерьеры: квартира с террасой в новом доме на Большом проспекте, пентхаусы в ЖК «Леонтьевский мыс» и Golden City, частные дома в Сестрорецке и Репино. Уже готова квартира для основательницы школы Masters Полины Бондаревой, сейчас в ней идет размещение искусства.

Фото предоставлено командой Rymar.studio

Дерево, стекло и много света — и вот готова одна из самых красивых студий пилатеса в Петербурге Botanica

Над чем работаете прямо сейчас?

Больше всего ждем завершения строительства своего дома на Финском заливе и утверждения эпичного проекта гостиничного комплекса в Курортном районе.

Фото предоставлено командой Rymar.studio

Петербургское пространство Masters Bookstore объединило книжный магазин, галерею современного искусства и кофейню

Самые интересные бренды предметного дизайна в России?

Коллекционные объекты экспериментальной мастерской по работе со стеклом Fresh Glass. Мебель и декоративные предметы из дерева ручной работы от Дениса Милованова. Дизайн-­объекты мастерской Lavdansky studio — ​мебель с сакральным контекстом, где используют такие ремесленные техники, как басма, чеканка, литье и ковка.

Фото предоставлено командой Rymar.studio

При строительстве домов в Rymar.studio используют самые крутые материалы, например фибробетон

Посоветуйте классные мастерские в Петербурге!

Столярное производство Main Pro. Мастерская изделий из всех видов камня на заказ «Роден». И студия «Квадрат» перфектно работает с металлом.

Фото предоставлено командой Rymar.studio

Дерево, сталь, натуральный камень и минимум принтов, но максимум фактур — принцип работы студии

Какой прием может «сделать» интерьер?

К счастью, нет универсального рецепта, иначе все интерьеры были бы как по одному лекалу. Декор можно построить вокруг чего угодно — ​картины, люстры, бабушкиного комода, но в основе интерьера всегда композиция, пропорции помещения и логика пространства.

Текст: Ксения Гощицкая

