Ирландский паб, древнегреческий гимнасий и сюр-уши: как устроено дизайн-бюро автора бутиков IRNBY и Predubezhdai Юноны Незванкиной?

Бохо-интерьеры с актуальным совриском от Юноны Незванкиной — это кутюр, а не прет-а-порте: в два супермодных бутика IRNBY в Петербурге и Москве и в магазины-инсталляции Predubezhdai (да, у Юноны с фитнес-дивой Анастасией Мироновой дизайн-броманс!) ходят как в музей.
Юнона Незванкина (небезосновательно) считает, что главное качество дизайнера — насмотренность
ДНК вашего стиля?
Для меня дизайн должен быть не чистым и вылизанным, а приближенным к жизни, насколько это возможно. Он должен вбирать все изменения и естественный рост человека.
Мегатренды в дизайне?
Простота. Это не означает оставить стены голыми и кинуть матрас: это значит, что ты, не обманывая себя, создаешь пространство вне времени. Суперсконцентрированный подход: без лишнего, без суеты, четко, по факту и быстро. Сейчас много однотонных, светло-панельных, лаковых дизайнов — это стало модно. Застройщики делают квартиры уже с качественной отделкой white boх, чтобы человек мог сразу заселиться, не теряя времени на стройку. Отчасти теряется моя необходимость как специалиста, но я это одобряю, потому что время ценно. Если работаете с дизайнером, закладывайте минимум два года от начала проектирования до завершения строительства.
Во флагманском магазине IRNBY суперсовременная сталь сочетается с деревянной мебелью, сделанной по эскизам Незванкиной как оммаж ар-деко
Над чем работаете прямо сейчас?
Делаем новый проект в петербургском пространстве Hideout residence с девелопером Александром Бережненко и фитнес-гуру Анастасией Мироновой — большой и очень красивый спортивный зал.
Ваши самые интересные новые проекты?
Флагманский магазин IRNBY на Кузнецком Мосту в Москве: отправной точкой визуала стали старые библиотеки, ирландские пабы и гимназические раздевалки. Мне было интересно исследовать, как дерево — главный материал этих помещений — меняется со временем. Я использовала необработанную латунь, чтобы она естественно старилась от прикосновений, а всю мебель делала на заказ. Например, консоль стала оммажем мебели Поля Дюпре-Лафона, который в 1930‑х создавал объекты дизайна на стыке фунционализма и ар-деко. А еще я добавила в интерьер арт-объект моего авторства — «Сердце», вдохновленное сюрреалистическими работами Сальвадора Дали. В московском магазине Predubezhdai тоже есть мой арт-объект — «Ухо».
В частном интерьере Юнона поженила диван Cassina с французским гобеленом XVIII века ручной работы
Дайте совет: в каких современных художников инвестировать?
Всегда полезно проконсультироваться с участниками арт-рынка, приглядеться к лучшим галереям — Алины Пинской, Марины Гисич, Анны Новы и Джессики. Я, например, очень благодарна советнику по искусству Николаю Короткову, который меня в совриск погрузил и провел. Мне нравятся петербургские авторы Константин фон Рибен, Петр Швецов, анонимный художник Грехт, участник арт-группы «Север‑7» Петр Дьяков, а еще живопись Вики Бегальской и Александра Вилкина.
Как дизайнеру совмещать творчество и бизнес?
Слушать заказчика, но не поддаваться на его сомнения и импульсивные желания. Моя задача как дизайнера — мягко отстоять профессиональную точку зрения не потому, что я так хочу, а потому, что так будет лучше для результата. Опорами для меня служат насмотренность, повышенная чувствительность, гибкость мышления и критерий уместности. Мой ключевой урок 2025 года — подключать сильную юридическую поддержку не на уровне бумажек, а реально: грамотно договариваться на старте проекта, знать свои права и обезопасить себя от рисков.
Для техноинтерьера бутика Predubezhdai дизайнер Юнона Незванкина придумала арт-объект «Ухо», ставший хайлайтом пространства
Детали, которые могут «сделать» интерьер?
Акцентом может стать что угодно. Для декорирования я люблю использовать ткани, за ними часто обращаюсь в Volokno design Gallery, мои фавориты — итальянцы Dedar или французы Pierre Frey.
Текст: Ксения Гощицкая
