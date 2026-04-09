Ирландский паб, древнегреческий гимнасий и сюр-уши: как устроено дизайн-бюро автора бутиков IRNBY и Predubezhdai Юноны Незванкиной?

ДНК вашего стиля?

Для меня дизайн должен быть не чистым и вылизанным, а приближенным к жизни, насколько это возможно. Он должен вбирать все изменения и естественный рост человека.

Мегатренды в дизайне?

Простота. Это не означает оставить стены голыми и кинуть матрас: это значит, что ты, не обманывая себя, создаешь пространство вне времени. Суперсконцентрированный подход: без лишнего, без суеты, четко, по факту и быстро. Сейчас много однотонных, светло-­панельных, лаковых дизайнов — ​это стало модно. Застройщики делают квартиры уже с качественной отделкой white boх, чтобы человек мог сразу заселиться, не теряя времени на стройку. Отчасти теряется моя необходимость как специалиста, но я это одобряю, потому что время ценно. Если работаете с дизайнером, закладывайте минимум два года от начала проектирования до завершения строительства.