Дизайн

Барельефы, бразильский mid-century и великая «Перемена»: что нужно знать о дизайн-бюро Studio APAA Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой?

Рестораны Closer, «Перемена» by Duo Band и «Библиотека» в Переделкино — в эти проекты не в последнюю, а то и в первую очередь ходят «на интерьер» от сооснователей архитектурного бюро APAA Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой. Вот список их ближайших премьер: Сестрорецкий курзал (восстановленное по архивным фотографиям здание 1900 года!), бутик-отель Almaz на Петровской косе (барельефы — ин!), грандиозный отель House of Faith с хайлайтами российского совриска из коллекции Сергея Лимонова.

Основатели Studio APAA Алексей Пенюк и Анастасия Артемьева готовят целую серию интерьерных блокбастеров
Фото предоставлено командой Studio APAA

Основатели Studio APAA Алексей Пенюк и Анастасия Артемьева готовят целую серию интерьерных блокбастеров

Новые и знаковые проекты студии APAA в Петербурге?

Ресторан Closer на Таврической, который открылся в декабре 2025 года и получился честный внутри и снаружи: он лишен декоративной обертки и наполнен культовыми предметами мебели от Карло Скарпа, Марио Беллини, Диттера Рамса, Эйлин Грей и Антонио Читтерио. Самый редкий – напольный светильник: про эту кинетическую скульптуру Valmassoi & Conti мы чаще всего отвечаем в директ на вопрос, что это и где такое взять. 

Специально для ресторана «Перемена» художница Вера Светлова создала огромную инсталляцию из керамики
Фото предоставлено командой Studio APAA

Специально для ресторана «Перемена» художница Вера Светлова создала огромную инсталляцию из керамики

Ресторан «Перемена» — ​восьмой проект Дмитрия Блинова в Петербурге. Думая о русской кухне, мы представляли дореволюционную трапезную: осевая планировка, деревянные буфеты, паркет, столы со скатертями и стулья Ton, созданные Отто Вагнером.

Как правило, слишком высокий потолок считается минусом для ресторана — с ним сложнее  создать камерную атмосферу. Но мы увидели в нем возможность задать характер пространству — так появились своды, которые помогают абстрагироваться от архитектуры бизнес-центра.

Совсем скоро откроется «Невский, 1» — проект московского ресторатора Александра Оганезова в бывшем здании Первого Частного коммерческого банка. В роскошном атриуме – итальянский ресторан и винтовая лестница, которая ведет в сигарный клуб с видом на Зимний дворец, а еще огромное количество охранных обязательств и работа с КГИОП: многие элементы мы восстанавливали по архивных фотографиям. Проект абсолютно уникальный по своему наполнению. Когда мы заказали стулья Пола Кьерхольма в ресторан, фабрика удивилась. Оказалось, что эти стулья не стоят ни в одном ресторане в Европе. Обычно их покупают штучно для маленьких сетов и любуются ими. В сигарном клубе мы оторвались по полной. Винтажные кресла Joe Colombo и Carlo Scarpa, культовые барные столики Willy Rizzo, перегородки Tresserra, диваны Baxter и свет Viabizzuno. И сложнейшая отделка стен и потолков — ​великолепная работа мастерской Derevo Group. 

По номерам и лобби нового бутик-отеля Almaz можно будет изучать историю дизайна
Фото предоставлено командой Studio APAA

По номерам и лобби нового бутик-отеля Almaz можно будет изучать историю дизайна

Грандиозный ресторан и сигарный бар «Невский, 1» готовы к запуску
Фото предоставлено командой Studio APAA

Грандиозный ресторан и сигарный бар «Невский, 1» готовы к запуску

Над чем работаете прямо сейчас?

Пока строили Closer, узнали, что в этом же доме продается мансарда с большой террасой в сторону Таврического сада. Ее никто не хотел брать: мансарда — ​это всегда проблемы, но мы знали, как их решить. Так что занимаемся стройкой и воодушевлены: это наша первая квартира. Любим mid-century и квартиру делаем, ссылаясь на бразильский модернизм: камин, кресло Sergio Rodrigues, двускатная кровля, деревянные стены. Мечтаем заехать к Новому году. 

В конце 2026‑го на Петровском острове откроется гостиница Almaz — ​бывшее здание судостроительного завода 1973 года реконструировано под пятизвездочный бутик-­отель на 22 номера. Таких в России нет. Подход фаундеров Олега Ивонинского и Никиты Ван Леувена к проектированию сделает этот проект культовым. Из фотографий предметов коллекционного дизайна в этом отеле можно сделать целую книгу.

А в 2027-м ждите запуск House of Faith: пятизвездочный отель (146 номеров), ресторан, камерный бар, выставочное пространство Limonov Art Foundation коллекционера Сергея Лимонова, велнес, а еще наша студия и галерея винтажа. Мы давно мечтали построить отель, так что когда наши друзья Вера Баженова и Мераби Тодуа предложили вместе выкупить здание на аукционе, долго не думали. House of Faith находится в здании 1889 года: Александр III учредил там благотворительное заведение для вдов и сирот придворного духовенства. Так что по сути мы продолжаем идею гостеприимства и заботы, но в новой интерпретации. С точки зрения дизайна этому зданию очень подходит бельгийская эстетика, а мы те еще бельгийцы. Сейчас идет активная и очень амбициозна стройка. 

Стройка века — ждем пятизвездочный отель House of Faith с коллекцией искусства Limonov Art Foundation
Фото предоставлено командой Studio APAA

Стройка века — ждем пятизвездочный отель House of Faith с коллекцией искусства Limonov Art Foundation 

Грандиозный ресторан и сигарный бар «Невский, 1» готовы к запуску
Фото предоставлено командой Studio APAA

Грандиозный ресторан и сигарный бар «Невский, 1» готовы к запуску

Как бы вы сформулировали ДНК вашего стиля?

Наша студия не привязана к стилю, мы работаем от концепции, поэтому ДНК лучше описать не через эстетику, а через подход к проектированию. Это поиск идеи пространства, внимание к контексту и задачам клиента. У нас нет универсальных приемов, каждый проект – это исследование и поиск. 

Что брать (как для себя!): лучшая арт-инвестиция?

В нашем вишлисте Вика Бегальская и Александр Вилкин, Петр Швецов и фотоколлажи Жени Шишкина.

Самые интересные бренды российского предметного дизайна. 

Концептуальная скульптурная мебель дуэта sashaxsasha, с которым мы дружим.

Текст: Ксения Гощицкая

Люди:
Анастасия Артемьева, Алексей Пенюк

