Барельефы, бразильский mid-century и великая «Перемена»: что нужно знать о дизайн-бюро Studio APAA Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой?

Рестораны Closer, «Перемена» by Duo Band и «Библиотека» в Переделкино — в эти проекты не в последнюю, а то и в первую очередь ходят «на интерьер» от сооснователей архитектурного бюро APAA Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой. Вот список их ближайших премьер: Сестрорецкий курзал (восстановленное по архивным фотографиям здание 1900 года!), бутик-отель Almaz на Петровской косе (барельефы — ин!), грандиозный отель House of Faith с хайлайтами российского совриска из коллекции Сергея Лимонова.
Основатели Studio APAA Алексей Пенюк и Анастасия Артемьева готовят целую серию интерьерных блокбастеров
Новые и знаковые проекты студии APAA в Петербурге?
Ресторан Closer на Таврической, который открылся в декабре 2025 года и получился честный внутри и снаружи: он лишен декоративной обертки и наполнен культовыми предметами мебели от Карло Скарпа, Марио Беллини, Диттера Рамса, Эйлин Грей и Антонио Читтерио. Самый редкий – напольный светильник: про эту кинетическую скульптуру Valmassoi & Conti мы чаще всего отвечаем в директ на вопрос, что это и где такое взять.
Специально для ресторана «Перемена» художница Вера Светлова создала огромную инсталляцию из керамики
Ресторан «Перемена» — восьмой проект Дмитрия Блинова в Петербурге. Думая о русской кухне, мы представляли дореволюционную трапезную: осевая планировка, деревянные буфеты, паркет, столы со скатертями и стулья Ton, созданные Отто Вагнером.
Как правило, слишком высокий потолок считается минусом для ресторана — с ним сложнее создать камерную атмосферу. Но мы увидели в нем возможность задать характер пространству — так появились своды, которые помогают абстрагироваться от архитектуры бизнес-центра.
Совсем скоро откроется «Невский, 1» — проект московского ресторатора Александра Оганезова в бывшем здании Первого Частного коммерческого банка. В роскошном атриуме – итальянский ресторан и винтовая лестница, которая ведет в сигарный клуб с видом на Зимний дворец, а еще огромное количество охранных обязательств и работа с КГИОП: многие элементы мы восстанавливали по архивных фотографиям. Проект абсолютно уникальный по своему наполнению. Когда мы заказали стулья Пола Кьерхольма в ресторан, фабрика удивилась. Оказалось, что эти стулья не стоят ни в одном ресторане в Европе. Обычно их покупают штучно для маленьких сетов и любуются ими. В сигарном клубе мы оторвались по полной. Винтажные кресла Joe Colombo и Carlo Scarpa, культовые барные столики Willy Rizzo, перегородки Tresserra, диваны Baxter и свет Viabizzuno. И сложнейшая отделка стен и потолков — великолепная работа мастерской Derevo Group.
Над чем работаете прямо сейчас?
Пока строили Closer, узнали, что в этом же доме продается мансарда с большой террасой в сторону Таврического сада. Ее никто не хотел брать: мансарда — это всегда проблемы, но мы знали, как их решить. Так что занимаемся стройкой и воодушевлены: это наша первая квартира. Любим mid-century и квартиру делаем, ссылаясь на бразильский модернизм: камин, кресло Sergio Rodrigues, двускатная кровля, деревянные стены. Мечтаем заехать к Новому году.
В конце 2026‑го на Петровском острове откроется гостиница Almaz — бывшее здание судостроительного завода 1973 года реконструировано под пятизвездочный бутик-отель на 22 номера. Таких в России нет. Подход фаундеров Олега Ивонинского и Никиты Ван Леувена к проектированию сделает этот проект культовым. Из фотографий предметов коллекционного дизайна в этом отеле можно сделать целую книгу.
А в 2027-м ждите запуск House of Faith: пятизвездочный отель (146 номеров), ресторан, камерный бар, выставочное пространство Limonov Art Foundation коллекционера Сергея Лимонова, велнес, а еще наша студия и галерея винтажа. Мы давно мечтали построить отель, так что когда наши друзья Вера Баженова и Мераби Тодуа предложили вместе выкупить здание на аукционе, долго не думали. House of Faith находится в здании 1889 года: Александр III учредил там благотворительное заведение для вдов и сирот придворного духовенства. Так что по сути мы продолжаем идею гостеприимства и заботы, но в новой интерпретации. С точки зрения дизайна этому зданию очень подходит бельгийская эстетика, а мы те еще бельгийцы. Сейчас идет активная и очень амбициозна стройка.
Как бы вы сформулировали ДНК вашего стиля?
Наша студия не привязана к стилю, мы работаем от концепции, поэтому ДНК лучше описать не через эстетику, а через подход к проектированию. Это поиск идеи пространства, внимание к контексту и задачам клиента. У нас нет универсальных приемов, каждый проект – это исследование и поиск.
Что брать (как для себя!): лучшая арт-инвестиция?
В нашем вишлисте Вика Бегальская и Александр Вилкин, Петр Швецов и фотоколлажи Жени Шишкина.
Самые интересные бренды российского предметного дизайна.
Концептуальная скульптурная мебель дуэта sashaxsasha, с которым мы дружим.
Текст: Ксения Гощицкая
