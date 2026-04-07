Барельефы, бразильский mid-century и великая «Перемена»: что нужно знать о дизайн-бюро Studio APAA Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой?

Над чем работаете прямо сейчас?

Пока строили Closer, узнали, что в этом же доме продается мансарда с большой террасой в сторону Таврического сада. Ее никто не хотел брать: мансарда — ​это всегда проблемы, но мы знали, как их решить. Так что занимаемся стройкой и воодушевлены: это наша первая квартира. Любим mid-century и квартиру делаем, ссылаясь на бразильский модернизм: камин, кресло Sergio Rodrigues, двускатная кровля, деревянные стены. Мечтаем заехать к Новому году.

В конце 2026‑го на Петровском острове откроется гостиница Almaz — ​бывшее здание судостроительного завода 1973 года реконструировано под пятизвездочный бутик-­отель на 22 номера. Таких в России нет. Подход фаундеров Олега Ивонинского и Никиты Ван Леувена к проектированию сделает этот проект культовым. Из фотографий предметов коллекционного дизайна в этом отеле можно сделать целую книгу.

А в 2027-м ждите запуск House of Faith: пятизвездочный отель (146 номеров), ресторан, камерный бар, выставочное пространство Limonov Art Foundation коллекционера Сергея Лимонова, велнес, а еще наша студия и галерея винтажа. Мы давно мечтали построить отель, так что когда наши друзья Вера Баженова и Мераби Тодуа предложили вместе выкупить здание на аукционе, долго не думали. House of Faith находится в здании 1889 года: Александр III учредил там благотворительное заведение для вдов и сирот придворного духовенства. Так что по сути мы продолжаем идею гостеприимства и заботы, но в новой интерпретации. С точки зрения дизайна этому зданию очень подходит бельгийская эстетика, а мы те еще бельгийцы. Сейчас идет активная и очень амбициозна стройка.