Архитектурное бюро, основанное Борисом Львовским одиннадцать лет назад в Петербурге, триумфально шагает по миру (200 наград в области архитектуры и дизайна!). Суперсила DA Bureau — продуктовый подход и концепт-пространства, которые команда строит в Москве, Казани, Омске, Сочи, Ереване, Лондоне, Дубае, Вене, на Бали и в Лос-Анджелесе. В родном городе Львовский тоже очень занят: среди новых проектов — нарядный ресторан Maison Rouge, ребрендинг культового бара El Copitas и биохакинг-центр One.
ДНК вашего бюро?
Фишка DA Bureau — создание продукта. Мы придумываем комплексный подход, в котором дизайну скорее отведена роль инструмента. Сложные задачи, где требуется исследование и где есть социальная составляющая, — это к нам. Я искренне верю, что важная задача архитектора — менять среду к лучшему и создавать удобные сценарии использования пространства. И важно: сейчас команда DA Bureau много работает над архитектурными фирменными стилями крупных брендов. Мы сделали ребрендинг сети магазинов Ekonika и Poison Drop, Московского рынка в Казани, кинотеатра «Мираж» на Петроградской. Холлы «Миража» теперь не транзитная зона, а модное место, где люди встречаются, обедают и ужинают, да и вообще тусят и хорошо проводят время. В некоторой степени этим кинотеатром мы задали новый стандарт в индустрии.
Самые интересные новые проекты DA Bureau в Петербурге?
Лаунж-бар Maison Rouge на Конюшенной площади. Биохакинг-центр One с его футуристичной атмосферой. И пожалуй, клуб Department 57. Еще мы сделали несколько частных интерьеров, каждый из которых получил несколько архитектурных международных премий.
Вы научились балансировать творчество и бизнес-задачи?
Даже суперкреативный проект не имеет смысла, если он потом не работает. Зачем открывать красивый ресторан, в котором неудобно принимать гостей и который закроется через полгода? Мы не хотим делать дизайн ради дизайна. Проект равно продукт с понятной целевой аудиторией, идеей, философией. Целостность, прежде всего, это залог успеха и наша суперсила.
В новом ресторане Maison Rouge общее пространство трансформируется в приватные зоны
Самые интересные бренды российского предметного дизайна?
Мы задумали новое направление — DA Product, где будем создавать коллаборации с разными производствами. С петербургской галереей локального дизайна и функционального искусства «Палаты» мы уже выпустили модель кухни и зеркальную тумбу. К изготовлению последней подключилась мастерская RO product, они делают аксессуары из нержавейки топового качества, в том числе на заказ.
Полный ребрендинг культового бара El Copitas стал оммажем мексиканской культуре
Лучшие ремесленные мастерские Петербурга?
Экспериментальная мастерская «Горка», где перерабатывают органику и используют ее в предметном дизайне. Стеклянная посуда ручной работы Solid Water. Предметы из терраццо Lick my Brick. Мебель Delo Design.
Глобальные тренды в дизайне прямо сейчас?
Мультифункциональность пространств. Люди и их привычки меняются, так что дизайн и архитектура должны подстраиваться под новую реальность. Например, изменилось восприятие навигации: человек все время в телефоне, и пространство должно вести его интуитивно.
Какой прием может «сделать» интерьер?
Мы не делаем эффекты ради эффектов, все решения подчинены общей идее. Например, фреска Девы Хукилы и кролики на стенах в нашем новом интерьере для бара El Copitas — образы, выросшие из идеологии бара и ставшие его культом. Молнии, которые пронзают пространство Department 57, создавая пульсирующие вспышки света, синхронизированные с музыкой, — концепция всего клуба.
Текст: Ксения Гощицкая
Комментарии (0)