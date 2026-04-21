Дизайн

Дева Хукила, молнии и кролики: хайлайты дизайн-бюро DA Bureau Бориса Львовского — это они придумали интерьеры клуба Department 57 и бара El Copitas!

Архитектурное бюро, основанное Борисом Львовским одиннадцать лет назад в Петербурге, триумфально шагает по миру (200 наград в области архитектуры и дизайна!). Суперсила DA Bureau — продуктовый подход и концепт-пространства, которые команда строит в Москве, Казани, Омске, Сочи, Ереване, Лондоне, Дубае, Вене, на Бали и в Лос-Анджелесе. В родном городе Львовский тоже очень занят: среди новых проектов — нарядный ресторан Maison Rouge, ребрендинг культового бара El Copitas и биохакинг-центр One.

Основатель DA Bureau Борис Львовский — обладатель более 200 наград в области архитектуры и дизайна
Основатель DA Bureau Борис Львовский — обладатель более 200 наград в области архитектуры и дизайна

ДНК вашего бюро?

Фишка DA Bureau — создание продукта. Мы придумываем комплексный подход, в котором дизайну скорее отведена роль инструмента. Сложные задачи, где требуется исследование и где есть социальная составляющая, — это к нам. Я искренне верю, что важная задача архитектора — менять среду к лучшему и создавать удобные сценарии использования пространства. И важно: сейчас команда DA Bureau много работает над архитектурными фирменными стилями крупных брендов. Мы сделали ребрендинг сети магазинов Ekonika и Poison Drop, Московского рынка в Казани, кинотеатра «Мираж» на Петроградской. Холлы «Миража» теперь не транзитная зона, а модное место, где люди встречаются, обедают и ужинают, да и вообще тусят и хорошо проводят время. В некоторой степени этим кинотеатром мы задали новый стандарт в индустрии.

В клубе Department 57 особенно круто работают световые сценарии
В клубе Department 57 особенно круто работают световые сценарии

В новом направлении DA Product бюро выпускает предметы дизайна в коллаборации с ремесленными производствами. Первый релиз — кухня в соавторстве с
В новом направлении DA Product бюро выпускает предметы дизайна в коллаборации с ремесленными производствами. Первый релиз — кухня в соавторстве с галереей «Палаты»

Самые интересные новые проекты DA Bureau в Петербурге?

Лаунж-бар Maison Rouge на Конюшенной площади. Биохакинг-центр One с его футуристичной атмосферой. И пожалуй, клуб Department 57. Еще мы сделали несколько частных интерьеров, каждый из которых получил несколько архитектурных международных премий.

Вы научились балансировать творчество и бизнес-задачи?

Даже суперкреативный проект не имеет смысла, если он потом не работает. Зачем открывать красивый ресторан, в котором неудобно принимать гостей и который закроется через полгода? Мы не хотим делать дизайн ради дизайна. Проект равно продукт с понятной целевой аудиторией, идеей, философией. Целостность, прежде всего, это залог успеха и наша суперсила.

В новом ресторане Maison Rouge общее пространство трансформируется в приватные зоны
В новом ресторане Maison Rouge общее пространство трансформируется в приватные зоны

Самые интересные бренды российского предметного дизайна?

Мы задумали новое направление — DA Product, где будем создавать коллаборации с разными производствами. С петербургской галереей локального дизайна и функционального искусства «Палаты» мы уже выпустили модель кухни и зеркальную тумбу. К изготовлению последней подключилась мастерская RO product, они делают аксессуары из нержавейки топового качества, в том числе на заказ.

Полный ребрендинг культового бара El Copitas стал оммажем мексиканской культуре
Полный ребрендинг культового бара El Copitas стал оммажем мексиканской культуре

Лучшие ремесленные мастерские Петербурга?

Экспериментальная мастерская «Горка», где перерабатывают органику и используют ее в предметном дизайне. Стеклянная посуда ручной работы Solid Water. Предметы из терраццо Lick my Brick. Мебель Delo Design.

Глобальные тренды в дизайне прямо сейчас?

Мультифункциональность пространств. Люди и их привычки меняются, так что дизайн и архитектура должны подстраиваться под новую реальность. Например, изменилось восприятие навигации: человек все время в телефоне, и пространство должно вести его интуитивно.

В новом ресторане Maison Rouge общее пространство трансформируется в приватные зоны
В новом ресторане Maison Rouge общее пространство трансформируется в приватные зоны

Какой прием может «сделать» интерьер?

Мы не делаем эффекты ради эффектов, все решения подчинены общей идее. Например, фреска Девы Хукилы и кролики на стенах в нашем новом интерьере для бара El Copitas — образы, выросшие из идеологии бара и ставшие его культом. Молнии, которые пронзают пространство Department 57, создавая пульсирующие вспышки света, синхронизированные с музыкой, — концепция всего клуба.

Текст: Ксения Гощицкая

Люди:
Борис Львовский

