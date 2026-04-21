Самые интересные новые проекты DA Bureau в Петербурге?

Лаунж-бар Maison Rouge на Конюшенной площади. Биохакинг-центр One с его футуристичной атмосферой. И пожалуй, клуб Department 57. Еще мы сделали несколько частных интерьеров, каждый из которых получил несколько архитектурных международных премий.

Вы научились балансировать творчество и бизнес-задачи?

Даже суперкреативный проект не имеет смысла, если он потом не работает. Зачем открывать красивый ресторан, в котором неудобно принимать гостей и который закроется через полгода? Мы не хотим делать дизайн ради дизайна. Проект равно продукт с понятной целевой аудиторией, идеей, философией. Целостность, прежде всего, это залог успеха и наша суперсила.