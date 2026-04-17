Как выпускник Академии Штиглица Вова Спакис стал главным архитектором русских фэшн-брендов?

Получается, флагманский архитектор русских фэшн-брендов: выпускник Академии Штиглица построил три бутика для модного дома Ushatava и пространство для стритвир-визионеров Liars Collective, а еще спроектировал квартиру для соосновательницы Ushatava Нино Шаматава.
Вова Спакис, подсвечники и напольная лампа его дизайна сфотографированы в апартаментах в Коломне — интерьер соавторства Вовы, Оли Кулиш и Димы Каменского
ДНК вашего стиля?
Я очень медленный архитектор, мне близок ремесленный и чувственный подход. В своей практике я воспринимаю архитектуру как акт, который исследует честность. Недавно я делал интерьер, где от прошлого арендатора остались светильники, которые не подходили новой расстановке мебели, а демонтировать из-за этого потолок не хотелось. Потому мы приняли решение установить их в нужном месте, а старые отверстия оставить. Для меня в этом акте много честности: не все нужно делать по-новому. Основное внимание я уделяю концепции, которая объединяет опыт, восприятие и динамику, чтобы создать особую эмоциональную структуру. Я двигаюсь от малого к большому — и наоборот, чтобы почувствовать «пространственное поле». А в полном противоречий и переживаний процессе проектирования ищу баланс между расслаблением и напряжением, между свободой и системой, между светом и тьмой. Я всегда спрашиваю себя: «Это выглядит убедительно? Нет ли декоратизма или надуманности?». Такая рефлексия очень помогает быть ближе к истине.
Супертренды в дизайне прямо сейчас?
Тренд — это сам человек, который не боится чувствовать, говорить своими словами и искать истину.
Ваши самые интересные проекты?
Магазин Liars Collective: с основателем бренда Антоном Горбуновым у нас всегда складывается продуктивный и веселый диалог, который дает нам обоим ценный опыт. При проектировании магазина на Кирочной улице мы поместили себя в эпоху 2000‑х — это было вау! Там столько иронии! Например, стеклянная полка из арсенала ванной комнаты у нас стала полкой для журнала, а стоматологический столик мы приспособили под офисный стол. При строительстве нового бутика Ushatava в ТРК «Галерея» мы с Нино Шаматава применяли на практике ручное проектирование: как в песочнице передвигали мебель и рейлы. Для презентации аксессуаров решили использовать складской стеллаж из «Максидома» — покрасили его в белый цвет и поверх нанесли графический дизайн — минимальными усилиями совершили художественный акт.
Интерьер бутика Ushatava в «Афимолле» доказывает: даже в бутике в ТЦ может и должен быть авангардный дизайн
Над чем работаете прямо сейчас?
Закончил частный интерьер для основательницы магазина оптики Radius Замиры Мусаевой. Проектирую квартиру Нино Шаматава — нравится пластичность этого процесса, мы постоянно рефлексируем, даем пространству меняться и находить себя. В процессе — концепт большого общественного проекта в Петербурге, который занимает почти все мое время. Думаю, что это будет отвал всего. Недавно придумал светильник из пепельниц: получилось гранжево и немного иронично — все как я люблю.
Как соединить творческие и бизнес-задачи?
Я стремлюсь работать с теми, с кем мне интересно совместно проводить время. Проектирование — долгий процесс и лучше разделять его с заказчиками, которые по сути являются друзьями: так я компенсирую для себя полноту жизни.
Самые классные бренды российского предметного дизайна?
Вазы, кружки и карабины Liars Collective. Монументальная и лаконичная мебель из металла Masterskaya 27/11 от Алексея Хлыбова, выпускника Академии Штиглица, я купил себе его светильник Mirror. Брутальные вазы из проекта Аpropos Editions Артема Матюшкина и Кати Сикачевой. Крутейшие объекты из стекла Serge Costa.
Текст: Ксения Гощицкая
