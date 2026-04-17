Как выпускник Академии Штиглица Вова Спакис стал главным архитектором русских фэшн-брендов?

ДНК вашего стиля?

Я очень медленный архитектор, мне близок ремесленный и чувственный подход. В своей практике я воспринимаю архитектуру как акт, который исследует честность. Недавно я делал интерьер, где от прошлого арендатора остались светильники, которые не подходили новой расстановке мебели, а демонтировать из-за этого потолок не хотелось. Потому мы приняли решение установить их в нужном месте, а старые отверстия оставить. Для меня в этом акте много честности: не все нужно делать по-новому. Основное внимание я уделяю концепции, которая объединяет опыт, восприятие и динамику, чтобы создать особую эмоциональную структуру. Я двигаюсь от малого к большому — и наоборот, чтобы почувствовать «пространственное поле». А в полном противоречий и переживаний процессе проектирования ищу баланс между расслаблением и напряжением, между свободой и системой, между светом и тьмой. Я всегда спрашиваю себя: «Это выглядит убедительно? Нет ли декоратизма или надуманности?». Такая рефлексия очень помогает быть ближе к истине.

Супертренды в дизайне прямо сейчас?

Тренд — ​это сам человек, который не боится чувствовать, говорить своими словами и искать истину.