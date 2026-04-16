Модулор Корбюзье, шпон и кабанчики: как устроено дизайн-бюро автора апартаментов Hideout Residence и лавки Salumeria Евгения Нейманда?

Над чем вы работаете прямо сейчас?

Строим два ресторана на Итальянской улице. Один — fine dining с шикарной атмосферой, куда можно прийти после театра, филармонии или музея. Второй — гастро­ бар с хорошей винной коллекцией в цокольном этаже.

В ваших интерьерах найдется место искусству?

Я с юных лет занимаюсь фотографией и в интерьерах стараюсь использовать свои работы. Например, апартаменты в Hideout Residence оформлены моими снимками. Интересно присматриваться к молодым художникам — они еще не такие дорогие. Из галерей мне нравятся Nikolay Evdokimov Gallery и Space Four.