Модулор Корбюзье, шпон и кабанчики: как устроено дизайн-бюро автора апартаментов Hideout Residence и лавки Salumeria Евгения Нейманда?

Автор двухэтажных апартаментов в модном Hideout Residence (всё от камина до ткани сделано на заказ!), дизайнер Евгений Нейманд следует теории модулора Ле Корбюзье: пространство должно быть соразмерным человеку и обязательно функциональным. Поэтому в его студию за модным, но удобным дизайном пришли эстеты из ресторанной группы italy: через год Neymand Studio закончит два (шикарных!) проекта на Итальянской улице (ждем файндайнинг!).
Дизайнер Евгений Нейманд — пример сапожника с сапогами: его собственная квартира демонстрирует ДНК бюро
Дизайн-ДНК вашей Neymand Studio?
Мы делаем удобные интерьеры. Это, наверное, не очень модно звучит, но комфорт и безопасность — вне времени. У нас большой опыт и багаж знаний в предметном дизайне, поэтому мы используем ту или иную вещь не потому, что она актуальна, а потому, что она дополняет идею. Мы стараемся понять мир заказчика, его эрудицию, широту взглядов. Есть люди, которым достаточно воплотить картинки из каталога хорошей итальянской фабрики. А есть те, кому важна аутентичность, — тогда есть место искусству и эксперименту. Таких проектов не может быть много — и это даже хорошо.
Ваши самые интересные проекты в Петербурге?
Апартаменты в Hideout Residence — 170 метров на двух уровнях с видом на Никольский собор. Настоящий пример авторского дизайна: мы спроектировали всю встроенную мебель, кухню, двери, камин. Даже ткань для мебели выполнена по нашим эскизам. Все деревянные и металлические предметы на заказ изготовили в петербургской мастерской Studio Androsenko. А журнальный стол Neymand Studio с прозрачной стеклянной столешницей и базой из натурального шпона, теперь стоит во многих апартаментах Hideout. В этом интерьере нет видимых или слепящих источников света, а еще можно выбрать режим освещения. Самое пристальное внимание мы уделили архитектурной подсветке ниш в гостиной, а чтобы скрыть сами светильники финской компании Saas, мы спроектировали специальные короба. Еще в 2025 году мы сделали Salumeria — гастрономическую лавку при Salone pasta & bar на Фонтанке — с антиквариатом и театральными приемами. Пол сделали из старых балок, специалисты из студии текстильного декорирования «Шлейф» соткали потрясающий породистый гобелен по оригинальному французскому образцу 1650‑х годов. Редкие люстры для малой гостиной мы заказали в петербургском шоуруме Correct Form. А еще я нашел огромную голову чучела кабана в отличном состоянии: Salumeria же!
Апартаменты в Hideout Residence — пример полностью авторского интерьера: всё от камина до тканей выполнено на заказ
Над чем вы работаете прямо сейчас?
Строим два ресторана на Итальянской улице. Один — fine dining с шикарной атмосферой, куда можно прийти после театра, филармонии или музея. Второй — гастро бар с хорошей винной коллекцией в цокольном этаже.
В ваших интерьерах найдется место искусству?
Я с юных лет занимаюсь фотографией и в интерьерах стараюсь использовать свои работы. Например, апартаменты в Hideout Residence оформлены моими снимками. Интересно присматриваться к молодым художникам — они еще не такие дорогие. Из галерей мне нравятся Nikolay Evdokimov Gallery и Space Four.
Лучшие бренды российского предметного дизайна?
Нравятся диваны Boca Room: мы ставили их в несколько проектов, они не уступают европейским. Есть породистые системы света у Center Svet. И у Divan.ru вышла симпатичная коллекция с Димой Логиновым: это хорошая тенденция, когда компании обращаются к классным российским дизайнерам за коллаборациями.
Посоветуйте классные винтажки, антикварные и мастерские в Петербурге!
Мне нравится подборка винтажки licallaa — финский и итальянский дизайн 10–30‑летней давности. Ребята сами находят и привозят интересные вещи. Замечательная Маша Гончарова со студией на Гангуткой улице буквально с музейными предметами для интерьера. И правильно заходить в антикварные магазины на Моховой — там часто попадаются настоящие сокровища по разумным ценам. Так мы, кстати, нашли много предметов для Salumeria. По столярке работаем с «Дерево Декор» и Алексеем Тискиным — они делают задачи любой сложности, слышат и чувствуют дизайнера.
Текст: Ксения Гощицкая
