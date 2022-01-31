Гинцбург заявил о 100-процентной защите «Спутника Лайт» от «омикрон»-штамма коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи — о защите «Спутника Лайт» от «омикрон»-штамма коронавируса, цитата по РИА «Новости»:

75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы [ревакцинированы] «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела.