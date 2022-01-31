Гинцбург заявил о 100-процентной защите «Спутника Лайт» от «омикрон»-штамма коронавируса

Ревакцинированные однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» получают 100-процентную защиту от «омикрон»-штамма коронавируса — правда, в течение ограниченного времени. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Александр Гинцбург
Директор Центра имени Гамалеи — о защите «Спутника Лайт» от «омикрон»-штамма коронавируса, цитата по РИА «Новости»:
75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы [ревакцинированы] «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения».
По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года. Кроме того, появилась новая разновидность доминирующего в мире штамма. BA.2 называют «скрытым омикроном» ввиду того, что его трудно отличить от BA.1 — обычного «омикрона».
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