ВОЗ: штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, к 6 декабря в мире не зафиксировано ни одного летального исхода в результате заражения «омикрон»-штаммом. Однако для того, чтобы окончательно определить степень заразности мутации и ее способность вызывать тяжелое течение болезни, потребуется еще несколько недель.

Также ученым предстоит определить, вызывает ли штамм коронавируса «омикрон» более тяжелое течение заболевания и насколько эффективны против него существующие лекарства и вакцины. «Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», — резюмировал Райан.

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

Глава новосибирской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на российское представительство Всемирной организации здравоохранения из-за названия нового штамма коронавируса «омикрон». Бизнесмен требует запретить слово для обозначения мутации этого вируса и любого другого.