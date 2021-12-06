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ВОЗ: штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти

На сегодняшний день штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

Shutterstock.com

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, к 6 декабря в мире не зафиксировано ни одного летального исхода в результате заражения «омикрон»-штаммом. Однако для того, чтобы окончательно определить степень заразности мутации и ее способность вызывать тяжелое течение болезни, потребуется еще несколько недель.

Также ученым предстоит определить, вызывает ли штамм коронавируса «омикрон» более тяжелое течение заболевания и насколько эффективны против него существующие лекарства и вакцины. «Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», — резюмировал Райан.

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

Глава новосибирской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на российское представительство Всемирной организации здравоохранения из-за названия нового штамма коронавируса «омикрон». Бизнесмен требует запретить слово для обозначения мутации этого вируса и любого другого.

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