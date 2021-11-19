Исследование: ношение масок снижает распространение коронавируса на 53%

Ученые проанализировали более 30 научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с коронавирусом во всем мире. Предметом шести исследований из этого списка была связь между ношением медицинских масок и снижением заболеваемости COVDI-19 — в них участвовали в общей сложности почти 390 тысяч человек, у 2,6 тысячи из которых выявили коронавирус. Таким образом, ученые пришли к выводу, что ношение данного средства индивидуальной защиты снижает заболеваемость на 53%.

Остальные исследования были посвящены эффективности других мер по борьбе с коронавирусом. Так, соблюдение социальной дистанции сокращает распространение вируса на четверть, регулярное мытье рук — на 53%. Однако из-за немногочисленности соответствующих исследований ученые не сочли эти данные статистически значимыми.

«Этот систематический обзор и метаанализ показывают, что несколько мер личной защиты и социальных мер, включая мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, снижают заболеваемость COVID-19. Усилия системы здравоохранения во всем мире по реализации мер должны учитывать здоровье сообщества и социокультурные потребности», — говорится в заключении исследования, опубликованного в журнале The BMJ. Насколько эффективны другие меры, такие как закрытие школ или ограничение перелетов, пока не ясно, отметили ученые.