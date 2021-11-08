Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился на портале «Госуслуг». Как пишет «Фонтанка», теперь он ограничивается шестью месяцами, тогда как ранее составлял ровно год. Дата формирования QR-кода у всех пользователей одинаковая, вне зависимости от того, когда была сделана прививка — 8 ноября 2021 года.

Редакция «Собака.ru» проверила и убедилась: срок действия QR-кодов о вакцинации действительно сократился. Дата формирования сертификата — 8 ноября, тогда как прививка была сделана у двух человек 5 февраля и 28 июня 2021 года. В первом случае сертификат, по данным на «Госуслугах», действителен до 28 августа 2022 года, во втором — до 19 января.

До того, как произошли изменения, сертификаты должны были действовать до февраля и июня 2022 года соответственно.