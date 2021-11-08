Россияне обратили внимание на сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это произошло после приказа Минздрава о внедрении новой формы сертификатов — их начали выдавать с сегодняшнего дня. Сроки изменились из-за сбоя. Как пообещали в Минцифры, они, как и прежде, будут действительны в течение года.
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Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился на портале «Госуслуг». Как пишет «Фонтанка», теперь он ограничивается шестью месяцами, тогда как ранее составлял ровно год. Дата формирования QR-кода у всех пользователей одинаковая, вне зависимости от того, когда была сделана прививка — 8 ноября 2021 года.
Редакция «Собака.ru» проверила и убедилась: срок действия QR-кодов о вакцинации действительно сократился. Дата формирования сертификата — 8 ноября, тогда как прививка была сделана у двух человек 5 февраля и 28 июня 2021 года. В первом случае сертификат, по данным на «Госуслугах», действителен до 28 августа 2022 года, во втором — до 19 января.
До того, как произошли изменения, сертификаты должны были действовать до февраля и июня 2022 года соответственно.
Telegram-канал «Коронавирус СПБ» сообщает о массовом аннулировании сертификатов о вакцинации. «Подписчики нашего канала сегодня утром заметили, что срок действия QR-кодов после вакцинации сократился вдвое — с 1 года до 6 месяцев. Те, кто прошел полный курс вакцинации более 6 месяцев назад, оказались с просроченными QR-кодами. Учитывая очереди на вакцинацию, они не могут посетить магазины, театры, конференции и прочие мероприятия. Информации от Минздрава и других властей пока нет. Будем ждать реакции», — говорится в сообщении.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, изменение сроков действия сертификатов о прохождении вакцинации связано со сбоем системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн. QR-код, как и прежде, будет действовать в течение года с момента введения второй дозы вакцины от коронавируса.
О том, что сроки действия сертификатов о вакцинации изменились из-за сбоя, «Собака.ru» рассказали в пресс-службе Минцифры.
Пресс-служба Минцифры России
Специально для «Собака.ru»:
Срок действия QR-кодов остается прежним.
Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока.
Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.
Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день.
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