За неделю в Петербурге открыли пять новых пунктов вакцинации. Где они находятся?

За последнюю неделю в Петербурге открыли пять новых пунктов вакцинации от коронавируса. Рассказываем, где еще можно сделать прививку.
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По данным Комитета по здравоохранению Петерубрга, за последнюю неделю открыты пять новых пунктов вакцинации:
- Стоматологическая поликлиника №2 Василеостровского района (8-ая линия В.О., 41). Работает с 08:00 до 20:00 по будним дням.
- Стоматологическая поликлиника №3 Василеостровского района (2-ая линия В.О., 12). Работает с 08:00 до 20:00 по будним дням.
- ТЦ «Перекресток»»на проспекте Большевиков, 32. Работает с 12:00 до 19:00 по будним дням и субботам.
- ТЦ «Космос» на улице Типанова, 27/39. Работает с 14: до 19:00 по будним днях и с 11:00 до 17:00 в выходные.
- Дом быта в Кронштадте на улице Ленина, 13. Работает: 1 ноября, 2 ноября и 3 ноября с 17:00 по 20:00, 4 ноября — выходной. 5 ноября, 6 ноября, 7 ноября с 12:00 до 16:00 и с 8 по 15 ноября — с 16:00 до 20:00. Доступна запись на портале «Здоровье петербуржца».
Согласно справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 28 октября в городе привиты первично (без учета «Спутника Лайт») 1 690 559 человек, за сутки — 12 852. 1 876 591 петербуржец закончил цикл вакцинации, за сутки — 8 727. 714 085 доз — запас вакцины от COVID‑19.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.
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