За неделю в Петербурге открыли пять новых пунктов вакцинации. Где они находятся?

По данным Комитета по здравоохранению Петерубрга, за последнюю неделю открыты пять новых пунктов вакцинации:

Стоматологическая поликлиника №2 Василеостровского района (8-ая линия В.О., 41). Работает с 08:00 до 20:00 по будним дням.

Стоматологическая поликлиника №3 Василеостровского района (2-ая линия В.О., 12). Работает с 08:00 до 20:00 по будним дням.

ТЦ «Перекресток»»на проспекте Большевиков, 32. Работает с 12:00 до 19:00 по будним дням и субботам.

ТЦ «Космос» на улице Типанова, 27/39. Работает с 14: до 19:00 по будним днях и с 11:00 до 17:00 в выходные.

Дом быта в Кронштадте на улице Ленина, 13. Работает: 1 ноября, 2 ноября и 3 ноября с 17:00 по 20:00, 4 ноября — выходной. 5 ноября, 6 ноября, 7 ноября с 12:00 до 16:00 и с 8 по 15 ноября — с 16:00 до 20:00. Доступна запись на портале «Здоровье петербуржца».

Согласно справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 28 октября в городе привиты первично (без учета «Спутника Лайт») 1 690 559 человек, за сутки — 12 852. 1 876 591 петербуржец закончил цикл вакцинации, за сутки — 8 727. 714 085 доз — запас вакцины от COVID‑19.