В Петербурге закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»

«Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет», — сообщили в комздраве.

В ведомстве также добавили, что в Петербурге в большом количестве есть двухкомпонентный «Спутник V» и призвали вакцинироваться им.

Напомним, за последнюю неделю в Петербурге открыли пять новых пунктов вакцинации от коронавируса. Рассказываем, где еще можно сделать прививку.

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.