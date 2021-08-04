Глава ВОЗ призвал приостановить ревакцинацию от COVID-19. Это позволит привить как можно больше людей во всем мире

«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», — заявил Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

По мнению главы ВОЗ, мораторий на ревакцинацию позволил бы направить больше вакцины от коронавируса в страны с низкими доходами, которые испытывают ее нехватку, и обеспечить достижение поставленной ранее всемирной организацией цели — вакцинировать не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября.

Всемирная организация здравоохранения ведет мониторинг распределения вакцины в мире и будет продолжать это делать, заявил Гебрейесус. Организация неоднократно призывала богатые страны поделиться вакциной с государствами с низкими доходами. Однако неравенство в доступе к вакцинам сохраняется.

Глава ВОЗ напомнил, что в мае 2021 года в странах с высокими доходами на каждых 100 граждан приходилось около 50 доз вакцины, сейчас же — «почти 100 доз» на 100 человек. В то же время в государствах с низкими доходами на настоящий момент на 100 жителей приходится лишь 1,5 дозы.

«Я понимаю обеспокоенность всех стран, желающих защитить свое население от варианта коронавируса «дельта». Но мы не можем согласиться с тем, чтобы страны, которые уже использовали большую часть глобальных поставок вакцины, использовали бы ее еще больше, в то время как большинство наиболее уязвимых людей в мире остаются незащищенными», — отметил Гебрейесус.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 356 тысяч, в Москве — 1 миллион 516 тысяч, в Петербурге — 536 тысяч, в мире — 199 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область. В Петербурге также ввели обязательную вакцинацию — до 1 октября необходимо привить 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.