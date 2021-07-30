В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий

До 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга должны обеспечить вакцинацию не менее чем 80% сотрудников. Они должны иметь либо QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины.

С 1 октября работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, возможна только при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Помимо обязательной вакцинации, новая редакция постановления Смольного возобновляет работу фуд-кортов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 242 тысячи, в Москве — 1 миллион 502 тысячи, в Петербурге — 526 тысяч, в мире — 196 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.