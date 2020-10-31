Пик заболеваемости коронавирусом в России предположительно будет зафиксирован в начале - середине ноября. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России достигнет пика
«Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период. Ориентировочно это будет первая декада - середина ноября», — считает эксперт. По его словам, более точный прогноз не получится дать, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов, в том числе и климатических, социальных.
Как отметил эпидемиолог, на пике число новых случаев заражения в сутки достигнет 20 тысяч. При этом он уточнил, что многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер. Также Горелов добавил, что показателей статистики по новым случаям коронавируса не стоит пугаться. Вместо этого он рекомендует «понимать всю сложность сегодняшней эпидемической ситуации», и «придерживаться всех тех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции».
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России может вновь обостриться в феврале-марте 2021 года, а показатели лета 2020 года могут вернуться только к следующему лету.
Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 618 тысяч, в Москве — 420 тысяч, в Петербурге — 61 тысячу, в мире — 45 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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