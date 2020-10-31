В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России достигнет пика

Как отметил эпидемиолог, на пике число новых случаев заражения в сутки достигнет 20 тысяч. При этом он уточнил, что многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер. Также Горелов добавил, что показателей статистики по новым случаям коронавируса не стоит пугаться. Вместо этого он рекомендует «понимать всю сложность сегодняшней эпидемической ситуации», и «придерживаться всех тех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции».