Грязь Balenciaga, платье-пшик Coperni и отмена Канье Уэста: вот чем нам запомнится Paris Fashion Week

Пока мы копались в грязи Balenciaga, Йе вляпался в новую. За пару дней наш герой успел устроить секретный показ, раздать великих интервью, надеть футболку с понтификами и надписью White lives matter, по ее итогам развязать войну с важным фэшн-редактором и в итоге оказаться на грани отмены. В коллекции было все для жизни в инопланетных колониях (все-таки с нами Джордж Лукас). Одеяла-пончо, сапоги, готовые на все, лонгслив из лонгсливов, кэтсьюты на всю голову – все бы ничего, но футболки с фатальным парафразом на Йе и моделях распугали политкорректных гостей.