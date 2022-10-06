Грязь Balenciaga, платье-пшик Coperni и отмена Канье Уэста: вот чем нам запомнится Paris Fashion Week

Вспоминаем показы Недели моды в Париже и не знаем за что хвататься: тут и жидкое платье, и искусственные младенцы и Канье со своим дебютом. Берем себя в руки, просматриваем все по новой и фиксируем лучшее.
Мария Грация Кьюри, знатная итальянка в Париже, посвятила коллекцию Екатерине Медичи, французской королеве родом из Флоренции. Оценив сходство и обнаружив исторического двойника такого масштаба, мадам Кьюри не поскупилась на декорации: отстроила масштабный картонный грот и выписала танцовщиков. Достала корсеты, кринолины, шитье и панталоны.
Энтони Ваккарелло явно вдохновлялся коллекциями Ива Сен-Лоран 1980-х. На подиуме появились узкие юбки макси разной плотности, укороченные кожанки и пиджаки с капюшоном. Сам дизайнер признается, что платья-трубы, которые натягиваются при каждом движении, он позаимствовал у бабушки балетного авангарда Марты Грэм. Приевшиеся широкие плечи, длина макси и малюсенькие топы у Saint Laurent начинают играть новыми красками, так что мы хотим прожить в них весь предстоящий сезон.
Дрис ван Нотен посвятил коллекцию оптимизму и надежде, наглядно продемонстрировав, как под их напором тьма топорщится, встает дыбом, редеет, стекает и в конце концов рассеивается. Тут главное облечь надежду в форму: у Дриса от абстрактного зла мир спасают цвета, цветы и стеклышки. На смену тающей тьме приходят робкие пастели, нежные рюши и скромные драпировки. И вот коллекцию уже не унять: рюши складываются в первые цветы, пастели набирают силу, а драпировки становятся все краше. На черном квадратном месте расцветает райский сад.
На показе Loewe красовался гигантский антуриум. Редкий цветок выглядит более вычурным и неестественным и при этом таким сексуальным: Джонатан Андерсон перенес это эстетическое переживание в коллекцию. Как выглядеть максимально искусственно и причудливо, но при этом не менее эротично, чем антуриум? А вот как.
Кто ж теперь помнит, что до момента, когда в конце показа Белла в стрингах приняла хлопковый душ Шарко, Себастьян Мейер и Арно Вайан вообще-то показали стоящую коллекцию. Были жакеты с увесистыми плечами в стиле роблокс, лихо скроенные топы из ленты и молний, джинсы с поясами на лодыжках и нарядные платья из битого стекла. Не говоря уже об ожерелье-наушниках, очках без дужек и сумке Swipe из кило чистого золота.
Демна Гвасалия – мастер острой социальной ремарки, завалил стадион грязью, разлил лужи и выключил свет: получилось очень по-петербуржски. Выпотрошенные плюшевые мишки и расчлененные сумки довершили знакомый образ. Ваш хоррор – наша бытовая зарисовка, ваш пост-апокалипсис – наша демисезонная пастораль Грязную работу сделал испанский художник Сантьяго Серра, а за аромат разложения и петрикора отвечала парфюмер Сиссель Толаас. Открыл показ бородатый Йе в костюме охранника со следами побоев на лице.
Гости Недели моды в Париже собрались в одном из дворов Лувра, чтобы увидеть коллекцию Николя Жескьера для Louis Vuitton. Вместо этого на подиум высадились инопланетяне с экстремально большими молниями, увеличенными до размера рюкзака кошельками и сумкой-домом. Космические декорации создали французский художник Филипп Паррено и голливудский художник-постановщик Джеймс Чинлунда (известный по «Бэтмену»). Фурнитура в коллекции — самая большая из когда-либо созданных, выглядит поистине угрожающе.
Пока редакторы Vogue пишут хвалебные тексты о новой коллекции Виржинии Виар для Chanel, мы никак не можем понять, куда делось ДНК модного дома. И если твид, бантики и цепи на месте, то вот элегантность и роскошная женственность кажутся безвозвратно утерянными. Главное событие показа — на подиуме, впервые для бренда, появилась Ирина Шейк.
Пока мы копались в грязи Balenciaga, Йе вляпался в новую. За пару дней наш герой успел устроить секретный показ, раздать великих интервью, надеть футболку с понтификами и надписью White lives matter, по ее итогам развязать войну с важным фэшн-редактором и в итоге оказаться на грани отмены. В коллекции было все для жизни в инопланетных колониях (все-таки с нами Джордж Лукас). Одеяла-пончо, сапоги, готовые на все, лонгслив из лонгсливов, кэтсьюты на всю голову – все бы ничего, но футболки с фатальным парафразом на Йе и моделях распугали политкорректных гостей.
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