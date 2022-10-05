Louis Vuitton: гипюр, гигантские молнии и сумка-дом

Вчера гости Недели моды в Париже собрались в одном из дворов Лувра, чтобы увидеть коллекцию Николя Жескьера для Louis Vuitton. Вместо этого на подиум высадились инопланетяне с экстремально большими молниями, увеличенными до размера рюкзака кошельками и сумкой-домом. Космические декорации создали французский художник Филипп Паррено и голливудский художник-постановщик Джеймс Чинлунда (известный по «Бэтмену»).
Если вам кажется, что дизайнер просто захотел поиграть с пропорциями, то ему есть что вам сказать: сам Жескьер утверждает, что использовал масштаб, чтобы разрушить коды женственности. Он хотел посмотреть на что-то красивое и разглядеть какую силу имеют эти элементы. И мы видим: силы хоть отбавляй. Фурнитура в коллекции — самая большая из когда-либо созданных, выглядит поистине угрожающе.
Однако дизайнер раздвинул не только социальные, но и свои собственные границы. Например, с помощью создания необычных тканей: твид для мини-платьев сначала напечатали, а потом вышили, а ткань для брюк сперва вышивали резинками для придания волнистой текстуры. Николя признается, что порой чувствовал себя ребенком, свободным от предрассудков. И мы ему немного завидуем!
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