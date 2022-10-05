Louis Vuitton: гипюр, гигантские молнии и сумка-дом

Если вам кажется, что дизайнер просто захотел поиграть с пропорциями, то ему есть что вам сказать: сам Жескьер утверждает, что использовал масштаб, чтобы разрушить коды женственности. Он хотел посмотреть на что-то красивое и разглядеть какую силу имеют эти элементы. И мы видим: силы хоть отбавляй. Фурнитура в коллекции — самая большая из когда-либо созданных, выглядит поистине угрожающе.