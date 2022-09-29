Показ Dries Van Noten: платья в цветочек спасут мир

Сначала была темная материя - черный квадрат, абстрактный вакуум и прочий Малевич. Но даже в сердце тьмы найдется уголок для хорошенького стеклянного шарика, уверен дизайнер. Дальше все по закону жанра: в шарик попадет лучик и тьме конец. Шарик, давай!
Дрис ван Нотен посвятил коллекцию оптимизму и надежде, наглядно продемонстрировав, как под их напором тьма топорщится, встает дыбом, редеет, стекает и в конце концов рассеивается. Тут главное облечь надежду в форму: у Дриса от абстрактного зла мир спасают цвета, цветы и стеклышки. На смену тающей тьме приходят робкие пастели, нежные рюши и скромные драпировки. И вот коллекцию уже не унять: рюши складываются в первые цветы, пастели набирают силу, а драпировки становятся все краше. На черном квадратном месте расцветает райский сад.
Если вы приуныли, посмотрите показ целиком: редко мода бывает такой целительной. Можно любоваться: где-то в параллельной вселенной люди ходят в прекрасных платьях и пронзительных брошах. Можно надеяться: есть цвет в конце самого черного туннеля. Можно действовать: розы вряд ли вырастут сами.
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