Показ Dries Van Noten: платья в цветочек спасут мир

Дрис ван Нотен посвятил коллекцию оптимизму и надежде, наглядно продемонстрировав, как под их напором тьма топорщится, встает дыбом, редеет, стекает и в конце концов рассеивается. Тут главное облечь надежду в форму: у Дриса от абстрактного зла мир спасают цвета, цветы и стеклышки. На смену тающей тьме приходят робкие пастели, нежные рюши и скромные драпировки. И вот коллекцию уже не унять: рюши складываются в первые цветы, пастели набирают силу, а драпировки становятся все краше. На черном квадратном месте расцветает райский сад.