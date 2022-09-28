Прозрачные платья, кожаные плащи и ностальгия по 80-м в новой коллекции Saint Laurent

Пока смотрели показ Saint Laurent не могли отделаться от чувства, что где-то это уже видели. И не зря: Энтони Ваккарелло явно вдохновлялся коллекциями Ива Сен-Лоран 1980-х. На подиуме появились узкие юбки макси разной плотности, укороченные кожанки и пиджаки с капюшоном. Сам дизайнер признается, что платья-трубы, которые натягиваются при каждом движении, он позаимствовал у бабушки балетного авангарда Марты Грэм.
Приевшиеся широкие плечи, длина макси и малюсенькие топы у Saint Laurent начинают играть новыми красками, так что мы хотим прожить в них весь предстоящий сезон. Уже достаем папин плащ, надеваем узкие очки и садимся на жесткую диету.
Оттенки у Энтони Ваккарело — наш отдельный краш. Все чинно, благородно и в духе 80-х: трава разной степени свежести, плотные коричневые цвета и техно-синий. Признаемся честно: коллекция нам нравится. И хотя нового дизайнер не придумал, нужно иметь особое мастерство, чтобы переработать архивы так искусно.
Комментарии (0)