Показ Christian Dior: корсеты, кринолины и прочие роялистские настроения

Мария Грация Кьюри, знатная итальянка в Париже, посвятила коллекцию Екатерине Медичи, французской королеве родом из Флоренции. Оценив сходство и обнаружив исторического двойника такого масштаба, мадам Кьюри не поскупилась на декорации: отстроила масштабный картонный грот и выписала танцовщиков. Достала корсеты, кринолины, шитье и панталоны.
Медичи умела решать проблемы модными средствами: маленький рост туфлями на платформе, отсутствие талии затянутым корсетом, наличие врагов эффектными отравленными перчатками. В версии Кьюри туфли на платформе предлагается носить с сетчатыми гольфами, корсеты оставлять свободными и надевать поверх рубашек или маек, а перчатки пока приберечь.
Французская королева, потеряв мужа, не снимала траур до конца дней. Кьюри отвечает черным кружевом из рафии, черным шитьем и черными драпировками в стиле французских штор: вдовий шик актуален как никогда.
Фото: Архивы пресс-служб
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