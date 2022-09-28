Показ Christian Dior: корсеты, кринолины и прочие роялистские настроения

Медичи умела решать проблемы модными средствами: маленький рост туфлями на платформе, отсутствие талии затянутым корсетом, наличие врагов эффектными отравленными перчатками. В версии Кьюри туфли на платформе предлагается носить с сетчатыми гольфами, корсеты оставлять свободными и надевать поверх рубашек или маек, а перчатки пока приберечь.