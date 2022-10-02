Показ Coperni: платье-пшик на Белле Хадид

Кто ж теперь помнит, что до момента, когда Белла в стрингах приняла хлопковый душ Шарко, Себастьян Мейер и Арно Вайан вообще-то показали стоящую коллекцию. Были жакеты с увесистыми плечами в стиле роблокс, лихо скроенные топы из ленты и молний, джинсы с поясами на лодыжках и нарядные платья из битого стекла. Не говоря уже об ожерелье-наушниках, очках без дужек и сумке Swipe из кило чистого золота.