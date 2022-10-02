Показ Coperni: платье-пшик на Белле Хадид

Манель Торрес, ученый, лектор и дизайнер, маялся со своими тканями-спреями лет двадцать. Однажды даже привез их в Москву, но тоже безрезультатно: нам запомнилась только их адская вонь. Для семи минут вселенского хайпа нужен был остромодный бренд вроде Coperni и конечно же, голая Белла Хадид.
Кто ж теперь помнит, что до момента, когда Белла в стрингах приняла хлопковый душ Шарко, Себастьян Мейер и Арно Вайан вообще-то показали стоящую коллекцию. Были жакеты с увесистыми плечами в стиле роблокс, лихо скроенные топы из ленты и молний, джинсы с поясами на лодыжках и нарядные платья из битого стекла. Не говоря уже об ожерелье-наушниках, очках без дужек и сумке Swipe из кило чистого золота.
Результат финального шоу с участием двух пульверизаторов, ножниц и Беллы – платье-пшик из распыленной и на редкость зловонной полимерной взвеси с хлопковыми и синтетическими волокнами. Эксперимент отсылает нас к показу Маккуина 1999 года, где два робота брызгали в Шалом Харлоу красками. Краски были ярче, пульверизаторы больше, а Маккуин лучше.
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