Показ Yeezy: пуховик-матрас, платья из маек и роковая футболка

Сосредоточимся на коллекции: в ней было все для жизни в инопланетных колониях (все-таки с нами Джордж Лукас). Одеяла-пончо, сапоги, готовые на все, лонгслив из лонгсливов, кэтсьюты на всю голову – все бы ничего, но футболки с фатальным парафразом на Йе и моделях распугали политкорректных гостей. Надпись White lives matter, появившаяся в ответ на Black lives matter официально считается хейтерской и связывается с куклукскланом. И если Анна Винтур тихо ушла, то Габриэлла Карефа-Джонсон из Vogue запостила осуждение. В ответ лидер обидел ее стиль и объявил войну капслоком. В ту же минуту его закидали высокоточными комментариями. Мир моды никогда не был так солидарен. Того и гляди лидеру конец.