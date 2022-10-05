Показ Yeezy: пуховик-матрас, платья из маек и роковая футболка

Пока мы копались в грязи Balenciaga, Йе вляпался в новую. За пару дней наш герой успел устроить секретный показ, раздать великих интервью, надеть футболку с понтификами и надписью White lives matter, по ее итогам развязать войну с важным фэшн-редактором и в итоге оказаться на грани отмены.
Показ был тайный, но в предварительно оглашенном списке гостей значились Бейонсе, Рианна, Анджелина Джоли и Ким Кардашьян. На заветную парковку никто из них не пришел, зато цвет фэшн-общественности прибыл в составе Демны, Джона Гальяно, Мэтью Уильямса и Рикардо Тиши. В показе участвовали Мишель Лами и Наоми Кэмпбелл. Перед показом Йе собрал всех в кружок и объявил себя и свою моду неуправляемой. Сказал, что он Йе, и все знают, что он лидер. Накануне дизайнер утверждал в интервью, что он Джордж Лукас отрасли (а также заведует мировой культурой). На заднем плане пел детский хор.
Сосредоточимся на коллекции: в ней было все для жизни в инопланетных колониях (все-таки с нами Джордж Лукас). Одеяла-пончо, сапоги, готовые на все, лонгслив из лонгсливов, кэтсьюты на всю голову – все бы ничего, но футболки с фатальным парафразом на Йе и моделях распугали политкорректных гостей. Надпись White lives matter, появившаяся в ответ на Black lives matter официально считается хейтерской и связывается с куклукскланом. И если Анна Винтур тихо ушла, то Габриэлла Карефа-Джонсон из Vogue запостила осуждение. В ответ лидер обидел ее стиль и объявил войну капслоком. В ту же минуту его закидали высокоточными комментариями. Мир моды никогда не был так солидарен. Того и гляди лидеру конец.
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