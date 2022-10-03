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Показы и коллекции

Показ Balenciaga: все, как дома – горы грязи, пакеты от чипсов и охранник-бородач

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Демна Гвасалия – мастер острой социальной ремарки, завалил стадион грязью, разлил лужи и выключил свет: получилось очень по-петербуржски. Выпотрошенные плюшевые мишки и расчлененные сумки довершили знакомый образ. Ваш хоррор – наша бытовая зарисовка, ваш пост-апокалипсис – наша демисезонная пастораль.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Грязную работу сделал испанский художник Сантьяго Серра, а за аромат разложения и петрикора отвечала парфюмер Сиссель Толаас. Открыл показ бородатый Йе в костюме охранника со следами побоев на лице. За ним последовала хлюпающая процессия вязнущих в бездорожье интересных людей: у кого-то шарф-удав, у кого-то чипсы-клатч, у кого-то сумка-рукав, а у кого-то фальшивый ребенок.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Среди потрепанных треников и истерзанных джинсов иногда вдруг возникали нарядные платья в пол. Стайлинг тип для родного болота: подолы, волочащиеся по лужам - это красиво и неплохо заземляет. В финале выходил человек в платье из вспоротых сумок Balenciaga и угрожающе шел. Сумки, будьте бдительны.

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