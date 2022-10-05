Chanel: Ирина Шейк и все тот же твид

Главным вдохновением дизайнера стали фильмы 1960-х: кадры из кино появились на приглашениях, а специально для мероприятия дуэт фэшн-фотографов Инес и Винуд сняли черно-белый фильм с Кристен Стюарт — одним из главных амбассадоров бренда. По сценарию актриса легко и непринужденно гуляет по Парижу в нарядах Chanel, явно обещая такую же легкую коллекцию, но получается, что получается: твидовые шорты на плюс-сайз моделях, рюши на Ирине Шейк и страусиные перья.