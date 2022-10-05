Chanel: Ирина Шейк и все тот же твид

Пока редакторы Vogue пишут хвалебные тексты о новой коллекции Виржинии Виар для Chanel, мы никак не можем понять, куда делось ДНК модного дома. И если твид, бантики и цепи на месте, то вот элегантность и роскошная женственность кажутся безвозвратно утерянными. Главное событие показа — на подиуме, впервые для бренда, появилась Ирина Шейк.
Главным вдохновением дизайнера стали фильмы 1960-х: кадры из кино появились на приглашениях, а специально для мероприятия дуэт фэшн-фотографов Инес и Винуд сняли черно-белый фильм с Кристен Стюарт — одним из главных амбассадоров бренда. По сценарию актриса легко и непринужденно гуляет по Парижу в нарядах Chanel, явно обещая такую же легкую коллекцию, но получается, что получается: твидовые шорты на плюс-сайз моделях, рюши на Ирине Шейк и страусиные перья.
Бонусы, которые мы не просили, — костюм с лого, золотые платья и розовый. Только мы выдохнули, не увидев фуксии на подиуме у Valentino, как снова пришлось закашляться от твидовых двоек и сложносочиненной клетки в цветах барби.
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